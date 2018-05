Nederlandse première Boublil & Schönberg’s THE PIRATE QUEEN

Het Buytenpark Openluchttheater in Zoetermeer brengt vanaf 28 juni de Nederlandse première van de musical THE PIRATE QUEEN, het nieuwste werk van Alain Boublil en Claude-Michel Schönberg, schrijvers van LES MISERABLES en MISS SAIGON.



THE PIRATE QUEEN is een samenwerking tussen Boublil en Schönberg en de producenten van de Ierse danssensatie RIVERDANCE. De musical vertelt het waargebeurde verhaal van Grace O'Malley, de Ierse piratenkoningin die in de 16e eeuw vocht tegen de Engelse koningin Elizabeth. De historische ontmoeting tussen twee leidende vrouwen in een mannenwereld staat centraal in het verhaal. Na de première op Broadway was de show al te zien in Ierland, Noorwegen, Duitsland en Engeland.



Producent Storytellers is er trots op als eerste de Nederlandse rechten voor deze musicalsensatie te hebben verkregen. Speciaal voor THE PIRATE QUEEN wordt een tijdelijk openluchttheater gebouwd in het Zoetermeerse Buytenpark, waar 330 bezoekers per voorstelling plaats kunnen nemen.



De rol van Grace O'Malley wordt afwisselend gespeeld door Solveig van Wijngaarden en Käthe Staallekker. Solveig was eerder te zijn bij Storytellers in THE LAST FIVE YEARS. Käthe speelde eerder in DE SPROOKJESSPROKKELAAR bij De Efteling en in LOVE STORY en ASPECTS OF LOVE bij Stage Entertainment.



THE PIRATE QUEEN is te zien vanaf 28 juni 2018 in het Buytenpark Theater in Zoetermeer. Kaarten zijn te koop via http://www.eventim.nl./