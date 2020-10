Grote toename ondervoeding en malaria door hevige overstromingen Zuid-Soedan

Amsterdam, 29 oktober 2020 - Hevige overstromingen in Zuid-Soedan leiden tot een grote toename van ondervoeding in het land en tot steeds meer mensen die lijden aan malaria of diarree. Doordat grote delen van het land overstroomd en onbegaanbaar zijn hebben veel mensen geen toegang tot medische hulp. Artsen zonder Grenzen maakt zich grote zorgen en bereidt zich voor op een verdere toename van het aantal patiënten.



Groot risico op uitbraak ziekten



De overstromingen raken ruim 800.000 mensen in Zuid-Soedan, waarvan al meer dan 365.000 mensen ontheemd zijn. “Deze mensen hebben extra risico om door water overdraagbare ziekten als diarree of malaria op te lopen, omdat de hygiënische omstandigheden erg slecht zijn. Er zijn op dit moment weinig werkende latrines, omdat veel zijn overstroomd. Hierdoor is het risico op uitbraak van ziekten groot. We bereiden ons daarom voor op een verdere toename van het aantal diarree- en malariapatiënten.”, zegt landencoördinator Ibrahim Muhammad.



Duizenden malariapatiënten



Vooral de regio’s Pibor, Jonglei, Upper Nile en Unity worden zwaar getroffen door de overstromingen. Artsen zonder Grenzen ziet hier steeds meer malariapatiënten omdat de ziekte wordt overgedragen door muggen die zich voortplanten in (brak) water. In twee maanden tijd behandelde de medische noodhulporganisatie meer dan 13.000 patiënten in Pibor, waarvan meer dan de helft werd behandeld voor malaria. Veel patiënten waren jonger dan vijf jaar.



Snelle toename ondervoeding



Artsen zonder Grenzen ziet ook een snelle toename van ondervoeding in delen van Zuid-Soedan. Pibor is een van de zwaarst getroffen regio’s. AzG werkt hier in mobiele klinieken om zoveel mogelijk jonge kinderen van aanvullende voeding te voorzien. Ook levert de noodhulporganisatie er 60.000 liter schoon drinkwater per dag, omdat veel waterbronnen zijn vervuild door overstromingswater.



Medische hulp onbereikbaar



Doordat het waterpeil blijft stijgen zijn veel wegen overstroomd en onbegaanbaar geworden. Hierdoor is het voor duizenden mensen onmogelijk om medische hulp te bereiken. Een paar concrete voorbeelden hiervan:



-Het aantal patiënten in het ziekenhuis van AzG in Lankien is afgenomen, omdat de wegen ernaar toe onbegaanbaar zijn;



-De plaatselijke landingsbaan in Lankien is overstroomd, waardoor vliegtuigen niet kunnen landen of vertrekken. Patiënten kunnen daarom niet worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen in geval van nood. Ook is het moeilijker om medische goederen aan te leveren;



-Artsen zonder Grenzen heeft een noodkliniek opgezet in de regio Upper Nile, voor mensen in de steden Canal en Khorfulus. Deze steden zijn momenteel alleen bereikbaar per boot, vanuit de stad Malakal. Artsen zonder Grenzen behandelt daar mensen tegen malaria en diarree, verleent psychosociale zorg en screent mensen op ondervoeding;



-In gebieden waar het water te hoog is om te lopen bouwen mensen geïmproviseerde vlotten van plastic zeil of kano’s van grote watertanks, met een schop als roeispaan.





Nederlandse woordvoering vanuit Zuid-Soedan is beschikbaar, evenals foto- en videomateriaal.