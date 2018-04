De late strijd van dokter Matthijs Schoemacher

Misstanden in de gezondheidszorg



Den Haag, 20180410 -- Matthijs Schoemacher wil de mensen wakker schudden. Hen waarschuwen voor de farmaceutische industrie, de 'Big Pharma', die volgens hem samen met de voedingsindustrie het hele leven regisseert, en dat alles gedoogd door de politiek. Tegelijk wil hij een lans breken voor wat er volgens hem wél toe doet: preventieve gezondheidszorg en natuurlijke medicatie.



De man die in 1978 opzien baarde door als eerste een privékliniek te starten, de Dokter Schoemacher Klinieken, trekt in de herfst van zijn bestaan ten strijde tegen het systeem waarin hij zelf ook een tijdje meedraaide. Hij pakt het grondig aan. Om te beginnen is er een boek, 'Dood op recept - Gezondheidsinfusen, een natuurlijk alternatief'. En omdat hij nog zo veel meer te vertellen heeft, is hij aan het bloggen geslagen.



Hoogste prioriteit



"Waar ik nu mee bezig ben, heb ik pas vijf jaar geleden ontdekt. Ik zit elke dag meer dan acht uur te studeren. Waarom ik dit doe? De belangrijkste taak van de overheid is toch de zorg voor de mensen. Die hebben deze bestuurders in goed vertrouwen gekozen. De overheid is er toch voor de mensen en niet omgekeerd? De gezondheidszorg moet daarom de hoogste prioriteit hebben en zou daarom voor een ieder gratis moeten zijn, zoals in landen als Engeland, Denemarken, Italië en Spanje. Frankrijk heeft volgens de WHO de beste gezondheidszorg ter wereld en kent bijvoorbeeld nauwelijks wachttijden. De kosten voor de zorg in Nederland bedragen jaarlijks bijna 100 miljard euro. Evengoed moet iedere Nederlander zichzelf tegen ziektekosten verzekeren tegen een premie, die voor veel mensen nauwelijks is op te brengen. Ondertussen maken de verzekeraars winsten en reserveren daarvan gezamenlijk jaarlijks twee miljard en betalen hun bestuurders hoge vergoedingen. Daarbij bezuinigt de overheid ook nog eens een keer: onlangs verloren 70.000 medewerkers in de ouderenzorg hun baan. Mensen moeten mijn verhalen lezen en dan kunnen ze zelf oordelen. Ik roep naar hen: word wakker! Dit moet stoppen."



Wereld ging open



Matthijs Schoemacher heeft haast. Niet vreemd, hij is in zijn 87ste levensjaar. Natuurlijk had zijn dagen kunnen vullen met lezen, piano spelen en reizen maar het liep anders. "Via mijn zoon Robert maakte ik vijf jaar geleden kennis met iemand die infusen maakte voor mensen die te kampen hadden met alcoholmisbruik. Nu vond ik dat een zot idee, maar het zette me wel aan het denken over de wijze waarop geneesmiddelen worden ingezet. Ik wilde meer weten over de macht van de Big Pharma en werd, bijzonder voor iemand op mijn leeftijd, bekend met internet. Er ging een wereld voor me open. In Nederland nemen 65-plussers 45 procent van het medicijngebruik voor hun rekening en slikken drie keer zo veel als de gemiddelde Nederlander. Mensen ouder dan 75 slikken vijf keer zo veel. Het gaat maar door en wordt steeds duurder, wat heet, het wordt onbetaalbaar."



Geen tijd



Hij erkent dat er een periode is geweest dat hij ook met medicatie strooide. "Als huisarts heb ik het nodige voorgeschreven. Wat wil je, ik had begin jaren 70 een praktijk in Rotterdam Delfshaven en was zo'n beetje 24 uur aan het werk. Dan heb je geen tijd om je echt in de materie te verdiepen en ga je pragmatisch te werk. Je wordt argeloos in de val van de farmaceutische industrie gelokt. Na mijn tijd als huisarts ging mijn carrière een andere richting op en had ik er niet meer mee te maken."



Lange termijn



Voor Schoemacher is het inmiddels zonneklaar: "Kunstmatige medicijnen van de laatste vijftig jaar, de zogeheten chemotherapeutica tegen onder andere kanker, hart- en vaatziekten, psychofarmaca en nog vele andere ziekten mogen alleen nog toegepast worden na gebleken veiligheid op lange termijn. En zo kort mogelijk, dus niet ter preventie. Het menselijke immuunsysteem is het meest geniale biochemische laboratorium denkbaar en maakt tegen ieder schadelijk product specifieke antistoffen. De natuur verschaft ons alle voedingsstoffen die nodig zijn om te overleven en daarnaast zijn er nog eens duizenden fytonutriënten met geneeskrachtige werking, afkomstig uit groenten, fruit, planten, zaden, algen en meer."



Hoogleraren



Hij is er zich van bewust dat zijn kruistocht niet door iedereen in dank zal worden afgenomen. "Daartegenover staat dat ik een toenemend aantal volgers krijg bij mijn blog. Daar zitten al tientallen hoogleraren en gespecialiseerde artsen bij."



Het boek 'Dood op recept - Gezondheidsinfusen, een natuurlijk alternatief' is te koop bij de boekwinkels in Nederland en Vlaanderen.



Het blog van Matthijs Schoemacher is te vinden op https://matthijsschoemacher.com/