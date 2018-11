OldStars walking football verbindt 300 55plussers in Amsterdam

Eerste OldStars walking football meeting in Amsterdam verbindt driehonderd 55-plussers



-persbericht-



Amsterdam, vrijdag 23 november - Vandaag stonden driehonderd 55-plussers (heren en dames!) op het voetbalveld tijdens de eerste OldStars walking football-meeting van Amsterdam. Het evenement is georganiseerd door sportclub Only Friends op het Friendship Sports Centre in Amsterdam-Noord. Bekende OldStars Sonny Silooy (55) en Simon Tahamata (62) speelden ook een potje mee om de spelvorm te promoten. Net als deelnemers afkomstig uit Leeuwarden, Hoorn, Enkhuizen, Katwijk, Tiel, Barneveld, Eindhoven, Roosendaal, Harlingen, Den Haag, Leidschendam en Enschede.



Amsterdam verbindt met OldStars heel het land



Nederland telt inmiddels 300 voetbalclubs waar OldStars walking football wordt aangeboden. In samenwerking met de gemeente Amsterdam zet het Nationaal Ouderenfonds zich in om meer ouderen, clubs en maatschappelijke organisaties in de hoofdstad te verbinden aan de snelgroeiende spelvorm. Inmiddels wordt OldStars in Amsterdam al bij 8 clubs aangeboden. Vandaag kwamen 6 van de 8 Amsterdamse teams in actie: OSV Oostzaan, TOS Actief, GeuzenMiddenmeer, Only Friends, Zuid-Oost United en de Ghanese OldStars.



‘Je bent goed zoals je bent’



De 30 voetbalteams van 55-plussers meldden zich rond 10.00 uur op het sportcomplex van de club voor kinderen met een beperking. Only Friends lanceerde hier onlangs, naast het uitgebreide sportaanbod voor kinderen, ook een programma voor ouderen onder de naam Older Friends. Hiermee betrekt de club met walking football ook ouderen bij het Friendship Sports Centre. Na een openingswoord van Only Friends-oprichter Dennis Gebbink speelden de teams in onderlinge ontmoetingen tegen elkaar. Onder het clubmotto van Only Friends, ‘Je bent goed zoals je bent’ werd het evenement in de derde helft afgesloten met live muziek.



Hoe speel je OldStars walking football?



OldStars walking football is een variant op het reguliere voetbal en is afkomstig uit Engeland. Bij dit speltype mag alleen gewandeld worden en dus niet gerend. Dit om blessures te voorkomen en iedereen de mogelijkheid te bieden mee te doen. Er wordt zes tegen zes gespeeld, zonder keepers. Ook mogen geen slidings worden gemaakt en is lichamelijk contact verboden. Hierdoor ligt de nadruk op het positiespel en is het de perfecte variant voor mensen die lang niet meer hebben gevoetbald of pas op late leeftijd willen beginnen met voetbal. Plezier en sociale contacten staan voorop.