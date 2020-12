NVZ voorzitter: ‘noodsituatie dreigt, vaccin ziekenhuismedewerkers topprioriteit’

NVZ voorzitter Ad Melkert roept in een brief het kabinet en de Tweede Kamer opnieuw op om zo kort mogelijke termijn vaccinaties beschikbaar te stellen aan een daartoe ‘bij voorrang aangewezen groep van zorgmedewerkers in de ziekenhuizen’. Ad Melkert: ‘Nederland bevindt zich al over de grens van de beschikbare capaciteit voor noodzakelijke zorgverlening. Een ongekende noodsituatie dreigt.’







Melkert benadrukt in de brief dat er ‘alles aan gedaan moet worden om in de komende, blijvend zware maanden een maximale inzet van zorgpersoneel te ondersteunen. Het uitzicht op en de realisatie van vaccinatie op de kortst mogelijke termijn is hiervoor cruciaal.‘ Een snelle vaccinatie van ziekenhuispersoneel dat aan het bed staat, zal bijdragen aan het langer en beter kunnen verlenen van zorg in deze uitputtende golf.



Melkert ziet mogelijkheden nu ministers De Jonge en Van Ark hebben aangegeven: ‘de prioriteit van de verdeling van vaccinaties tegen corona nader te overwegen’.



De brief vermeldt vier belangrijke argumenten: Bescherming van zorgpersoneel dat met een korte onderbreking nu al negen maanden dagelijks in de frontlinie staat om coronapatiënten te behandelen. Geen onnodig verlies van inzet van zorgmedewerkers door ziekte en quarantaine als gevolg van het coronavirus. Het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door een zorginfarct. Daarnaast ‘staan ziekenhuizen er klaar voor om zo snel mogelijk met vaccineren te starten’ aldus de NVZ-voorzitter in de oproep aan het kabinet en de Tweede Kamer.’