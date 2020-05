OfficeCity: Vraag naar veilige en duurzame kuchschermen van glas neemt toe

Nu de brandwerendheid van plexiglas ter discussie is gesteld neemt de vraag naar veilige en duurzame kuchschermen een spurt. Eindverantwoordelijken en facility managers van bedrijven en instanties zoeken naar een veilige en verantwoorde oplossing om medewerkers 1,5 meter afstand op het werk te kunnen garanderen.



Bart Stam van OfficeCity - webwinkel voor kantoormeubelen: ‘Onze relaties vragen steeds meer naar schermen die veilig én duurzaam zijn en die ook goed passen in het interieur. Er zijn veel bedrijven en organisaties die goed over de inrichting van hun werkruimte hebben nagedacht. Wanneer zij nu voor langere tijd schermen in gaan zetten willen ze dat deze ook zo goed mogelijk aansluit op het huidige interieur. Het kuchscherm - gemaakt van gehard veiligheidsglas - biedt een hoogwaardige oplossing. Dit glas is veilig, krasvast en niet onbelangrijk ook nog eens 100% recyclebaar.’



In het programma Goedemorgen Nederland van WNL werd de veiligheid van plexiglas kuchschermen aan de orde gesteld. Plexiglas zou niet in alle gevallen brandwerend zijn.



In het programma werd gesteld dat veiligheidsregio’s geen protocol of keurmerk hebben voor de schermen. Ondernemers met vragen kunnen bij de brandweer terecht voor advies.



Uit navraag blijkt dat glazen kuchschermen veilig gebruikt kunnen worden.



Peter Pluijmert van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: ‘In het bouwbesluit staat dat inrichtingselementen niet mogen bijdragen aan brand. Met het gebruik van kuchschermen van gehard veiligheidsglas hebben we géén problemen. Gehard veiligheidsglas heeft brandweringscode A1. Dat draagt niet bij aan brand en kan gerust veilig worden gebruikt.’



Gehard veiligheidsglas kom je in het dagelijks leven op veel plaatsen tegen. Veel mensen staan er niet eens bij stil. Op plaatsen waar grote groepen mensen zich begeven wordt ook vaak veiligheidsglas gebruikt. Bijvoorbeeld in winkels, openbare ruimtes en op vliegvelden. Maar ook in badkamers, bushokjes en ziekenhuizen wordt glas veel ingezet. In huis zijn de vitrinekast, douchedeur, schuifpui maar ook de glazen tafel van gehard veiligheidsglas gemaakt. Mocht veiligheidsglas onverhoopt toch breken dan heeft het een veilig breukpatroon. Het valt uiteen in duizenden kleine (onscherpe) brokjes. Deze brokjes kunnen gemakkelijk opgeveegd worden. Plexiglas daarentegen versplintert wanneer het onverhoopt stuk gaat.



Bart Stam van OfficeCity: ‘De telefoon stond roodgloeiend na de uitzending van WNL- Goedemorgen Nederland van donderdagochtend. Wij leveren schermen van glas en kregen nu de vraag ‘hoe veilig is glas?’ en dat is logisch. Met brandwerend code A1 is het glas van onze schermen veilig. A1 houdt in dat glas niet brandbaar is. Daarnaast is het ontzettend sterk. Het wordt niet voor niets gebruikt als scheidingswand op kantoor, voor de koelvitrine in de supermarkt of voor het glazen schuifruitje in de huisartsenpraktijk.’



FOTO : vrij te gebruiken met naamsvermelding Officecity