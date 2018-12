Nicolas Bartholomeeusen nieuwe directeur AB InBev Nederland

Nicolas Bartholomeeusen (30) start per 1 januari 2019 als nieuwe directeur van AB InBev Nederland. Hij volgt Martin Yntema op, die commercieel eindverantwoordelijk wordt voor het retail kanaal van AB InBev in het Verenigd Koninkrijk. Nicolas Bartholomeeusen werkt sinds 2011 bij AB InBev en vervulde sindsdien diverse managementposities, onder meer in het Verenigd Koninkrijk, België en Hongarije. Bierbrouwer AB InBev is in Nederland onder meer bekend van merken zoals Leffe, Jupiler, Dommelsch, Hoegaarden, Hertog Jan en Corona. Bij de brouwer werken in Nederland 550 personen.







Nicolas Bartholomeeusen (België, 1988) startte in 2011 als Global Management Trainee bij AB InBev, waarbij hij onder meer vier maanden in de Dommelsche Bierbrouwerij werkte als process ingenieur. Hierna heeft hij verschillende managementfuncties vervuld. Hij werkte onder andere als Commercial Teamlead in het Business Service Center in Budapest en als Finance Manager van de brouwerijen in Leuven en Belle Vue. Vervolgens werd hij in maart 2015 Hoofd Commercial Finance in het Verenigd Koninkrijk. Sinds december 2016 vervult hij de rol van Finance & Strategic Planning Director in het Verenigd Koninkrijk & Ierland.



Bartholomeeusen: “Ik ben enorm trots in januari te starten als directeur van AB InBev Nederland. De Nederlandse biermarkt biedt veel kansen, we zijn vastberaden die met beide handen aan te pakken. In 2019 is het mijn ambitie om de samenwerking met onze partners verder te versterken en daarbij meer consumenten te bereiken met onze fantastische merken. Wat is opgevallen tijdens eerdere samenwerkingen met de collega’s in Nederland is dat er een heel sterk en gemotiveerd team staat. Ik kijk er enorm naar uit om verder te bouwen op de geweldige resultaten die het team tot dusver geleverd heeft.”