De Flex van tegenwoordig

Jongeren worden door jongeren voorbereid op hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, zodat ze vitaal, met plezier en de juiste vaardigheden hun pensioen halen.



CNV Jongeren heeft in samenwerking met DOORZAAM (het fonds voor de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten) afgelopen jaar bijna 1000 jongeren bereikt met hun gastlessen over veilig en gezond werken. CNV Jongeren heeft een 8-tal jongeren opgeleid als Lifeguards, zij gaven deze gastlessen. Met alle input van de mbo-studenten heeft CNV Jongeren een adviezenbundel ontwikkeld voor jongeren zelf, mbo-scholen, stagebedrijven en werkgevers. Hiermee krijgen ze handvatten aangeboden waarmee gezonder en veiliger werken mogelijk gemaakt kan worden. Deze adviezenbundel is gratis te verkrijgen via www.cnvjongeren.nl



De Lifeguards gingen in gesprek over taboes als stress en burn-out. De methodiek die gebruikt wordt maakt jongeren weerbaarder op de werkvloer en ze krijgen beter inzicht in potentieel onveilige situaties. Jongeren leggen een grote verantwoordelijkheid bij hunzelf neer als het gaat om fysieke veiligheid. Ook nemen jongeren verantwoordelijkheid met betrekking tot hun werkhouding. Ze zijn assertief op de werkvloer en kunnen hun eigen grenzen goed aangeven.



"Jongeren willen wel voor zichzelf opkomen, maar weten niet hoe. Hiervoor is een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs en de werkgevers.”, stelt CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski.



Er zijn concrete adviezen voor het MBO en de werkgevers uitgekomen;



-Voor het MBO: zorg voor een veilige omgeving op school en de juiste vakkennis, maak mbo-studenten bekend met de risico’s van hun werk. Geef in de klas al voorlichting en bereid hun voor wat hen te wachten staat op de werkvloer. Docenten moeten het gesprek aangaan over wat jongeren een goede les vinden.



-Voor de werkgever: Vermijd risico’s zo veel mogelijk door collectieve maatregelen en zorg voor de juiste beschermingsmiddelen. En maak geen onderscheid tussen vaste- en uitzendkrachten. Wees je bewust van het feit dat elke jongere een ander idee heeft over veilig en gezond werken en neem hier als werkgever de verantwoordelijkheid.”Better safe than sorry”. Ondersteun jongeren bij het verkennen van hun grenzen en waardeer ze.





“Een integrale aanpak. Het begint met een goede basis: een dak boven je hoofd, geen schulden en een passende opleiding. Wij zien voor onderwijsinstellingen een belangrijke taak weggelegd om kennis over te dragen over de rechten en plichten. Met deze bewustwording zijn mbo’ers beter in staat dit toe te passen op hun bijbaan of stage”, stelt DOORZAAM Directeur Adriana Stel.