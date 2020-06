Winkelomzet weer bijna terug op pre-corona niveau

Drie maanden na het begin van de coronacrisis maken retailers de balans op. Hoe groot is de impact van corona nu écht? Is het klantgedrag substantieel veranderd? En hoe beïnvloedt dit de winkelprestaties? RetailSonar – marktleider op het gebied van strategische locatiebeslissingen - analyseerde de actuele salesdata van 450 winkellocaties. Hiermee bracht het bedrijf de impact van de coronacrisis letterlijk in kaart.



Omzet weer bijna terug op niveau (87%), webshopomzet tot +350%



De omzetcijfers lijken inmiddels weer aardig naar het ‘normale’ niveau toe te groeien. De gemiddelde omzet bedroeg de laatste 5 weken 87% van de omzet in dezelfde periode vorig jaar. Algemeen verliezen retailers dus "slechts" 13% van de omzet in vergelijking met vorig jaar. Al blijven bepaalde branches zoals fashion en zelfstandige winkels het zwaar hebben.



Wat ook opvalt is de explosieve omzetgroei van webshops. Tijdens de eerste fase van de lockdown piekte de verkoop tot maar liefst +350%. Daarnaast bestelde 14% van de webshopbezoekers voor het eerst online. Retailers verkopen overigens méér online in de gebieden rondom hun fysieke winkels. Naamsbekendheid, vertrouwen en service (advies, reparatie, retourmogelijkheden) spelen hierbij een belangrijke rol.



Minder klanten, maar ze kopen méér



In de eerste weken van de crisis kwamen er beduidend minder klanten naar de fysieke winkels. Maar de klanten díe vervolgens kwamen, gaven per bezoek méér uit dan voorheen. Het gemiddelde bonbedrag steeg met 5%.



Grotere stadscentra zijn grote verliezers, kleinere stadscentra winnen terrein



De #kooplokaal initiatieven, het vele thuiswerken, de restrictie op niet-noodzakelijke reizen, de convenience en het psychologische effect hebben gezorgd voor een toename van lokale aankopen. Grotere stadscentra (- 21%) en overdekte winkelcentra (-18%) leverden de meeste omzet in. Ook winkels in de periferie (bijv. meubelboulevards) zagen hun omzet dalen (-5%). Kleinere stadscentra zagen hun omzet daarentegen met 12,5% groeien.



Winkels afhankelijk van publiekstrekkers: tot 93% omzetverlies



Perfecte buren (traffic builders) zorgen ervoor dat je als retailer maximaal meeprofiteert van extra bezoekers in de omgeving. In de afgelopen maanden bleken supermarkten en apotheken voor veel retailers de beste buren te zijn (+12% omzet). Het onderzoek laat grote omzetverliezen (tot -93%) zien voor winkellocaties die sterk afhankelijk zijn van grote publiekstrekkers zoals toerisme, kantoorlocaties, horeca, openbaar vervoer en scholen.



Experience is uit, convenience is king



Klanten zijn in corona-tijden minder op zoek naar beleving, ze willen vooral snel en veilig winkelen. Retailers die er uit sprongen qua bereikbaarheid, parkeerdruk, winkelgrootte, heldere procedures en correcte hygiëne maatregelen zagen hun omzet tot 40% stijgen.



Grote disruptie van het retaillandschap in aantocht



De concurrentiedruk voor de top 100 Nederlandse retailers wijzigt voorlopig amper. Het onderzoek voorspelt pas een drastische verandering van het retaillandschap in de tweede helft van het jaar. Faillissementen, fusies, overnames en een groeiende kloof tussen kleine winkeliers en grote retailgroepen zullen de sector stevig door elkaar schudden. Investeren in een data-gedreven werkwijze wordt zo belangrijker dan ooit.



Het volledige onderzoeksrapport met alle cijfers, trends en analyses vind je terug via: https://retailsonar.com/blog/post/analyse-klantgedrag-en-winkelprestaties-coronacrisis-10-belangrijkste-trends







Over het onderzoek



RetailSonar - marktleider op het gebied van strategische locatiebeslissingen - voerde dit onderzoek in nauwe samenwerking met een selectie van trouwe klanten. Zij deelden hun actuele én historische salesdata van in totaal meer dan 450 Nederlandse en Belgische winkellocaties. RetailSonar voegde hier eigen up-to-date marktdata en slimme AI-algoritmes aan toe.



De fysieke winkelprestaties van de periode 11 mei tot 13 juni 2020 werden vergeleken met de resultaten uit dezelfde periode vorig jaar.



De online verkoopcijfers betreffen data van de periode 16 maart tot 13 juni 2020.



Deze cijfers geven een beeld van de belangrijkste verschuivingen en concrete impact van de eerste corona-maanden op de retailsector.



Over RetailSonar



RetailSonar helpt retailmanagers om op een slimme, snelle en efficiënte manier strategische locatiebeslissingen te nemen. RetailSonar heeft de complexiteit van A.I., big data en koopstroom- en graviteitsmodellen vertaald naar een zeer gebruiksvriendelijk cloudplatform. Hiermee krijgen retailers met slechts enkele muisklikken antwoord op strategische vraagstukken rondom locatieplanning, locatieperformance en lokale marketing. Meer info? Check www.retailsonar.com