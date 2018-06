Familie verkoopt Nomad aan Nederlands MerkGoed

Het iconische outdoor merk Nomad, bekend van kwalitatieve slaapzakken, tenten en rugzakken, blijft in Nederlandse handen. De ondernemende Haarlemse participatiemaatschappij Nederlands MerkGoed borgt met de overname de opvolging en groei van het 40-jarige Nomad, dat in 1978 werd opgericht door Bob Kooijmans.



Nederlands MerkGoed richt zich op versnelde groei van kansrijke merken. Het bedrijf heeft reeds merken als Ranja, BenBits, Limeau en hockeymerk Dita in haar portfolio. Nomad komt hier nu bij. Investment partner Arnaud van der Vecht: “De acquisitie van Nomad past perfect binnen onze strategie. We breiden op dit moment ons belang in Dita uit en voorzien voor beide merken kruisbestuiving en synergievoordelen.”



Nomad is al decennialang in Nederlandse handen. Door de verkoop zal dit ook zo blijven. Anouk Kooijmans van Nomad: “De moeilijke beslissing om het familiebedrijf te verkopen, werd verzacht door de eerste gesprekken met Nederlands MerkGoed. Daarin werd duidelijk dat het streven niet is om een snelle exit te realiseren maar dat initiatieven zich zullen richten op de verdere uitbouw van een goed renderend bedrijf. De resultaten van Dita en de scherpe visie op de toekomst van Nomad gaven de doorslag. De snelgroeiende outdoor markt biedt mooie kansen voor Nomad om nationaal en internationaal verder door te groeien.”