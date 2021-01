'Nieuwe normaal maakt zachte januari vrij koud'

Dit is een expertquote van Jaco van Wezel van Weeronline, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Weeronline komt met overzicht januari | ANP



Niet de gemiddelde temperatuur van deze januari, maar de nieuwe klimaatnormaal en onze beleving van het huidige klimaat maakten het een vrij koude maand.



Januari leverde dit jaar wat winterse perikelen op, maar echt koud werd het nooit. Toch was deze januari volgens de definitie vrij koud met 3,4 graden tegen 3,6 normaal. Dit heeft echter alles te maken met de normaal, die nu gebaseerd is op de jaren 1991-2020. In de oude normaal (1981-2010) die tot dit jaar gold was deze januari 0,3 graden zachter dan gebruikelijk.



Ten opzichte van de klimaatperiode 1951-1980 ligt de normaal inmiddels 1,6 graden hoger. Mensen die toen leefden zouden deze januari dus als behoorlijk zacht hebben ervaren. Wie de afgelopen weken echter buiten kwam vond het vaak vrij koud. Dit heeft alles te maken met het feit dat januari tegenwoordig vaak zacht en regenachtig verloopt. Vorig jaar was het zelfs zeer zacht. In het opwarmende klimaat is winterkou bijzonder aan het worden.



Gebruik van nieuwe normaal maakt klimaatverandering duidelijk



Weeronline is er voorstander van om de nieuwe normaal in communicatie te gebruiken. Juist deze nieuwe normaal maakt duidelijk dat ons klimaat opwarmt. Een heel klein beetje sneeuw en een paar nachten met vorst zijn tegenwoordig al genoeg om ons een beetje wintergevoel te laten ervaren. Daar komt bij dat we het belangrijk vinden dat we eerlijk benoemen wat normaal is in het huidige klimaat en dat dit aansluit bij de beleving van mensen.



Natuurlijk benadrukt Weeronline in zijn nieuwsberichten wel regelmatig dat het vroeger in de winters veel kouder was en plaatsen we het huidige klimaat en weer in perspectief.



Jaco van Wezel is meteoroloog bij Weeronline.