14 november 2018: opening Tribes Raamplein Amsterdam

Namens Eduard en Veronique Schaepman nodigen wij u uit voor de opening van de nieuwste vestiging van Tribes in Amsterdam, op woensdag 14 november 2018.



Tribes is sinds 2015 aanbieder van flexibele werkplekken. Net als de andere 22 Tribes-locaties is ook de nieuwste vestiging aan het Amsterdamse Raamplein geïnspireerd op een stam: de Mosuo. Deze eeuwenoude Chinese stam staat bekend als ’s werelds enige Koninkrijk der Vrouwen, vrouwen hebben er de leiding. Vorig jaar reisde Tribes-oprichter Eduard Schaepman af naar China om kennis te maken met de stamleden. Tijdens die ontmoeting stemden de Mosuo erin toe dat hun naam werd gebruikt, maar stelden zij als voorwaarde dat de vestiging geheel in lijn zou zijn met hun gedachtegoed.



Programma opening



Op 14 november zal tussen 12.00 en 13.30 uur een rondleiding voor journalisten worden verzorgd door Eduard Schaepman en ontwerpster van het gebouw Huguette Crielaers. Om 18.00 uur vindt de feestelijke opening van het pand plaats, waar rekening zal worden gehouden met de filosofie van de Mosuo. Zo vervult Eduard Schaepman die avond een bescheiden rol. De officiële opening zal worden verricht door Merlin Mellis, oprichtster van netwerkorganisatie Founders Carbon Network. De sleutels van de nieuwe vestiging zullen symbolisch worden overhandigd door Veronique Schaepman, echtgenote van de oprichter.



Datum: 14 november 2018



Ochtendrondleiding: 12.00-13.30 uur



Opening en borrel: vanaf 18.00 uur



Locatie



Tribes Raamplein Amsterdam



Raamplein 1



1016 XK Amsterdam



Aanmelden vóór 13 november



Graag vernemen wij vóór 13 november of u bij de rondleiding en/of borrel aanwezig zult zijn via tribes@koolhovenenpartners.nl. Bij vragen kunt u contact opnemen met Koolhoven & Partners: 085-4017175 of tribes@koolhovenenpartners.nl.