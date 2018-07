Gratis mini-behandelingen bij marktleider in hair & beauty

Het Haibu Experience Center in Amersfoort gaat een stap verder en organiseert experience days. Op deze dagen worden make-up ‘touch-ups’ gegeven, haren gevlochten en het haar van bezoekers perfect gestyled.



Het Haibu Experience Center is de fysieke winkel van de marktleider in professionele hair & beauty producten: Kapperskorting.com. In het centrum van Amersfoort, waar bezoekers naast de reguliere openingstijden terecht kunnen voor experience days. Met elke woensdag de mogelijkheid tot vlechten, elke donderdag een make-up touch-up en elke zaterdag de perfecte styling, waarmee het concept zich onderscheidt van andere retailers.



“We merkten dat er behoefte is aan een fysieke winkel met ons brede assortiment, gecombineerd met een echt experience center. Om alle producten uit te proberen, met advies en begeleiding door professionals,” vertelt Kayo Klein Obbink. Hij vertelt verder: “We combineren een hoogwaardige store met gratis ‘mini-behandelingen’ voor bezoekers in het centrum van Amersfoort.”



Bezoekers kunnen rekenen op een store met het brede assortiment en alle bekende merken, zoals de online marktleider dat op het gebied van professionele hair & beauty producten aanbiedt. Daarnaast zijn er op vaste dagen de experience days, waarop bezoekers zich gratis kunnen laten behandelen. Uiteraard geen volwaardige salonbehandeling, maar een ‘mini-behandeling’ om de producten te leren kennen. Professionele medewerkers staan klaar om in te gaan op specifieke wensen en om uitleg te geven bij de producten.



Het uitgebreide assortiment consumentenartikelen en producten voor professionals creëert een uniek aanbod. De retailer biedt namelijk een toolbar, een colorbar, een breed aanbod professionele producten en giftsets in alle prijsklassen. Het Haibu Experience Center combineert een luxe en professionele store met een centrale locatie in Amersfoort om de producten ontspannen uit te kunnen proberen. Surf naar Haibu.nl en doe inspiratie op voor een bezoek aan de winkel.



Over



Het Haibu Experience Center in Amersfoort is een initiatief van Kapperskorting.com, dé online groothandel in kappers- en beautyproducten voor Nederland en België. Het assortiment bevat meer dan 15.000 producten van ruim 100 verschillende merken, met onder andere Goldwell, L’Oréal, Schwarzkopf, Wella en Make-up Studio. Met scherpe prijzen, spectaculaire kortingen en uitstekende klantenservice biedt Kapperskorting.com alles voor hair & beauty professionals.