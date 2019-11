Bescheiden groei op stabiele freelance arbeidsmarkt

Dit is een bericht van Freelance Fair B.V.



Het klimaat op de arbeidsmarkt voor freelancers is stabiel, tegen de stroom in. In het derde kwartaal voorspelden opdrachtgevers een lichte krimp in het aantal opdrachten. Nu, in de aanloop naar het einde van 2019, wordt weer groei verwacht. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Freelance Markt Index© (FMI) over het vierde kwartaal van 2019. De index komt uit op een score van 100,5 tegen 99,5 in het derde kwartaal.



40% van respondenten verwacht geringe groei in opdrachtenstroom



De score duidt op geringe groei (een score van 100 geeft een stagnerende markt aan). Bijna 40% van alle respondenten spreekt de verwachting uit meer opdrachten uit te zetten. Een kleine 30% voorziet een lichte teruggang in opdrachten, terwijl ruim 30% uitgaat van een onveranderd goed opdrachtenniveau. Dit betekent dat de vooruitzichten voor het laatste kwartaal goed zijn.



Kentering in economisch klimaat lijkt freelance markt (nog) niet te deren



De ontwikkeling van de freelance arbeidsmarkt steekt positief af tegen de algemenere arbeidsmarkttrends en de economische voorspellingen. Zo laat de Nederlandse uitzendmarkt al langere tijd in vrijwel alle sectoren een daling zien in zowel het aantal uitzenduren als de gerealiseerde omzetten.



Deze negatieve trend die zich al acht maanden op rij aftekent, blijkt uit de cijfers van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), die een belangrijke bron zijn voor de Freelance Markt Index. Bovendien voorspelt de conjunctuurindex van het CBS voor het laatste kwartaal van 2019 een negatief saldo (-0,6) voor het economisch klimaat, wat een trendbreuk is. Dit lijkt het marktklimaat voor freelancers vooralsnog niet te raken.



Over de Freelance Markt Index (FMI)



De Freelance Markt Index (FMI) is een driemaandelijkse verkenning van de markt voor tijdelijk werk, geïnitieerd en uitgevoerd door Freelance.nl, het grootste platform van Nederland dat freelance professionals en opdrachtgevers aan elkaar verbindt. Op het platform zijn veel management- en organisatieconsultants, ICT’ers, financials en communicatie- en marketingprofessionals aangesloten. In totaal staan bij Freelance.nl meer dan 300.000 kenniswerkers ingeschreven. De FMI weerspiegelt elk kwartaal de verwachtingen van het daaropvolgende kwartaal. De belangrijkste indicatoren zijn:



- recente uren- en omzetinformatie uit de flexbranche, verzameld door de ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen);



- de actuele conjunctuurindex voor commerciële dienstverleners van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek);



- telefonische enquête onder circa 150 opdrachtgevers (bedrijven en intermediairs)