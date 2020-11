'De woningnood is in tien jaar op te lossen zonder te bouwen in het groen'

Dit is een expertquote van Cees-Jan Pen van Fontys, in het kader van ANP Expert Support.



De 400 miljoen euro die het kabinet in kwetsbare woonwijken wil investeren, is een goede eerste stap om wijken leefbaarder en duurzamer te maken. Alle oproepen van onder meer burgemeesters, het Sociaal Cultureel Planbureau en gelukkig nu ook de landelijke politiek om kwetsbare wijken aan te pakken, hebben gezorgd dat deze problematiek nu eindelijk stevig op de agenda komt. Maar koppel de wijkaanpak niet alleen aan de woningnood. Benut juist de aanpak van de woningnood voor het versterken van de kwetsbare wijken. Dat stelt lector Cees-Jan Pen van Fontys Hogescholen.



“Toekomstbestendige woningbouw draait om duurzaam verstedelijken en het versterken en benutten van de bestaande bebouwde omgeving en infrastructuur. Het debat draait momenteel teveel om het vanuit een sectorale woningbouwbril plakken van woningbouwaantallen op een gebied of wijk. Dit terwijl het debat moet gaan over hoe je een gebied of wijk integraal kunt versterken, onder meer door het toevoegen van duizenden woningen per wijk,” zo schetst Pen.



“De vraag is natuurlijk waar je al deze woningen gaat bouwen? De roep om te bouwen in de vaak toch niet zo mooie weilanden wordt luider. Als we serieus inzetten op toekomstbestendige woningbouw, dan betekent dit dat bepaalde door klimaatverandering risicovolle gebieden (en dus ook weilanden) gewoon afvallen als locatie. We kunnen dus veel beter focussen op bouwen in de stad in plaats van bouwen in het groen. Het rapport Ruimte zat in de stad van KAW laat dit ook zien. Laten we dus de sectorale – vaak best goed bedoelde - woningbouwoplossingen voorkomen en de integrale gebiedsopgave voorop stellen,” aldus Pen. “Ik wil de Tweede Kamer daarom oproepen bij de begroting voor EZK, SZW en VWS tevens middelen en prioriteiten te benoemen voor de stimulans van de wijkeconomie, sociaal-economische en gezondheidsimpulsen in de kwetsbare wijken. Precies dit soort zaken is waarom er een Ministerie van VROM en niet van Wonen moet komen.”



Cees-Jan Pen is lector De Ondernemende regio bij Fontys Hogeschool Economie en Communicatie.