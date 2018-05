Ruim helft voordeuren slecht beveiligd tegen inbraak

Ruim 56% van de Nederlandse voordeuren is slecht beveiligd tegen inbraak, blijkt uit onderzoek van stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW). Dit betekent dat een inbreker een slot moeiteloos en binnen 3 minuten openbreekt.



Susanne Schat, adviseur Politiekeurmerk Veilig Wonen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) reageert ontzet: “Deze cijfers van het NIPW liegen er niet om. Het laat zien dat we moeten blijven investeren in inbraakpreventie. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen biedt uitkomst in deze situatie."



“Het beveiligen van de voordeur is een mooi begin, maar niet voldoende,” zegt Schat. “Wanneer er alleen goede sloten op deuren zitten, maar toegankelijke ramen onbeveiligd zijn, is de inbreker alsnog zo binnen.” Zij adviseert daarom altijd het Politiekeurmerk Veilig Wonen. “Dit is een pakket aan beveiligingseisen waar een woning aan moet voldoen en waarvoor de woningeigenaar een PKVW-certificaat Beveiligde Woning ontvangt. De bewoner weet dan zeker dat het huis op alle fronten veilig is.”



Politiekeurmerk Veilig Wonen



Een goed beveiligde woning wordt onder andere voorzien van gecertificeerd hang- en sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels. Daarnaast moet er goede verlichting komen bij de voordeuren. “Een inbreker staat namelijk niet graag in het licht”, glimlacht Schat. Ook goed zicht op de voordeur en rookmelders op alle verdiepingen vallen onder de beveiligingseisen van het keurmerk.



Alle maatregelen tezamen zorgen ervoor dat een inbreker minimaal 3 minuten buiten de deur blijft. “Dit lijkt kort, maar 3 minuten is te lang voor een gelegenheidsinbreker, waardoor hij al snel besluit om door te lopen”, aldus de adviseur.



Kies een PKVW-vakman



“Een PKVW-vakman kan helpen om de woning zo goed mogelijk te beveiligen” zegt de adviseur van het CCV. “Als iedereen zou kiezen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen geven we inbrekers geen kans.”