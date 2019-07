Afrikaanse landen verliezen belastinginkomsten door Mauritius

Multinationals ontwijken op grote schaal belasting via Mauritius, dat blijkt vandaag uit onderzoek van journalisten wereldwijd. De Mauritius Leaks laten zien dat vooral Afrikaanse landen hierdoor belastinginkomsten mislopen. Geld dat zij hard nodig hebben voor beter onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en infrastructuur. Vooral vrouwen en meisjes worden geraakt door gebrekkige publieke voorzieningen in deze landen.



Francis Weyzig, belastingexpert bij Oxfam Novib: “De voorbeelden van belastingontwijking via Mauritius laten opnieuw zien hoe groot en hardnekkig dit probleem is. Mauritius faciliteert al jarenlang bewust grootschalige belastingontwijking in ontwikkelingslanden. In 2016 bleek uit ons onderzoek al dat Mauritius tot de 15 ergste wereldwijde belastingparadijzen voor multinationals gerekend kon worden.”



Niet alleen door Mauritius, maar ook door andere belastingparadijzen waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Zwitserland en Nederland lopen Afrikaanse landen belastinginkomsten mis. Een meer alomvattende internationale aanpak van belastingontwijking is dan ook lang over datum.



“’Alleen een sterk wereldwijd minimumbelastingtarief kan een einde maken aan agressieve belastingconcurrentie en belastingontwijking,” zegt Weyzig. “Daar wordt nu over onderhandeld door 131 landen, onder leiding van de OESO. Oxfam volgt dit op de voet en roept regeringen op om robuuste regels te maken voor een minimumbelasting, zonder uitzonderingen of achterdeurtjes.”



Nederland heeft de afgelopen jaren weliswaar verschillende maatregelen tegen belastingontwijking genomen en toegezegd, maar deze gaan vaak niet ver genoeg. Uit de Mauritius Leaks blijkt hoe noodzakelijk het is dat de regels verder worden aangescherpt.