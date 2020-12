Terugbetaalverzoek creditcardmaatschappij redmiddel als handelaar weigert om aankoopbedrag

Vandaag besteld, morgen in huis. Deze belofte kunnen webwinkels voor de feestdagen nog maar nauwelijks waarmaken. Consumenten die online een aankoop hebben gedaan met een creditkaart en waarvan de bestelling niet of te laat is geleverd, kunnen eenvoudig hun geld terugkrijgen via de creditcardmaatschappij als de verkoper weigert om terug te betalen.



Veel consumenten zijn niet of onvoldoende op de hoogte van de voordelen die het betalen met een creditcard biedt. Zo zijn aankopen met de creditcard doorgaans 180 tot 365 dagen verzekerd tegen schade, verlies en diefstal. Fraude of misbruik kan snel worden gedetecteerd en gecorrigeerd door de creditcardmaatschappij. En een ander belangrijk voordeel is de zogeheten chargebackregeling waarbij de consument de betaling kan betwisten en om een terugbetaling kan verzoeken via de creditcardmaatschappij als de handelaar een product niet levert of weigert om geld terug te betalen na het retourneren van de bestelling.



Eva Calvelo Muiño, Director van het Europees Consumenten Centrum, zegt: “Handelaren zijn verplicht om binnen 14 dagen na het retourneren van een artikel of artikelen het aankoopbedrag terug te betalen. Dit gebeurt niet altijd en soms helemaal niet wat voor onrust zorgt bij consumenten. In andere gevallen leveren handelaren een verkeerd of namaakartikel en nemen zij hierin hun verantwoordelijkheid naar consumenten niet. In dergelijke gevallen kan het helpen om een terugbetaalverzoek in te dienen bij de creditcardmaatschappij.”



Het is raadzaam dat consumenten bij een geschil over het terugvorderen van een aankoopbedrag waar de consument en handelaar samen niet uitkomen, contact opnemen met de creditcardmaatschappij. Of dit nu gaat om niet-levering, foutieve levering, oplichting of een onterechte betaling. Het indienen van een terugbetaalverzoek kan hét redmiddel zijn.



Wanneer consumenten een aankoop betalen via een bankoverschrijving, zijn zij minder goed beschermd. Zodra het geld van de rekening is afgeschreven en de verkoper niet bereid is om tot een terugbetaling over te gaan, is er meestal geen manier om het geld terug te vorderen. Dit is de reden waarom fraudeurs ook altijd zullen aansturen op het betalen via een bankoverschrijving.



Consumenten die niet tot een oplossing kunnen komen met een handelaar of tussenkomst van de creditcardmaatschappij, kunnen de hulp van het ODR-platform inschakelen. ODR is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting, bedoeld om E-commerce geschillen tussen de consument en ondernemer op te lossen zonder dat hier een rechter aan te pas komt. Betreft het een geschil met een handelaar die in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland of het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, dan kunnen consumenten ook een beroep doen op de gratis juridische bijstand van het Europees Consumenten Centrum.