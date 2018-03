Het CCV: "Aantal slachtoffers babbeltrucs terugdringen met VR-bril"

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 25.000 mensen het slachtoffer van een babbelende oplichter die met een zogenoemde babbeltruc de woning binnendringt. Een groot deel van de slachtoffers zijn kwetsbare senioren. Het CCV keert het tij keren en biedt zorgorganisaties een innovatieve 360° training om te helpen de weerbaarheid van deze doelgroep te vergroten.



Een babbeltruc is al lang niet meer enkel de zogenaamde bloemist die de bloemen wel even voor u op de vaas zet, of de man die de meterstanden komt opnemen. Oplichters bedenken steeds nieuwe manieren om deze doelgroep om de tuin te leiden. De laatste tijd komen er bij het CCV bijvoorbeeld ook meldingen binnen van thuiszorgmedewerkers die met een vals pasje aan de deur komen. “Dit zijn sluwe methoden, die voor veel mensen lastig op waarheid in te schatten zijn”, vertelt de bezorgde Marjoke Korff de Gidts, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).



Goede voorlichting en training kunnen bijdragen aan het verkleinen van de kans om slachtoffer te worden van een babbeltruc . Het CCV ontwikkelde hiervoor een innovatieve training. Met hulp van een 360° video, ervaren senioren via een VR-bril hoe een oplichter te werk gaat en wat te doen om dit te voorkomen. “Deze techniek plaatst de kijker, het slachtoffer én de dader in dezelfde ruimte”, vertelt Korff de Gidts. “De training biedt goede handelingsperspectieven, waardoor direct duidelijk is hoe het slachtoffer de situatie meester kan worden.”



Willen de bewoners van uw zorgorganisatie ook in aanmerking komen voor een innovatieve 360° training? Het CCV geeft gratis 360° trainingen weg aan de eerste 10 zorgorganisaties die zich melden bij info@hetccv.nl.