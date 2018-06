YouTubers van Prankster nemen kapitalisme op de hak

Over Raffld

Raffld is de eerste loterij in bijna 30 jaar die de Nederlandse loterijmarkt uitbreidt. Raffld, de eerste ‘experience loterij’ ter wereld, keert geen geld uit en richt zich uitsluitend op belevenissen voor millennials. Spelers krijgen elke week de kans om unieke ervaringen te winnen samen met hun vrienden terwijl ze geld inzamelen voor het goede doel. De helft van de prijs van een lot gaat naar een van de vier aangesloten (of alle) goede doelen, die de deelnemer zelf kiest.



Raffld verloot iedere week belevenissen in verschillende categorieën, zoals ‘recharge break’, ‘city all access’ en ‘bucketlist tickets’. In het prijzenpakket vinden deelnemers onder meer; walvissen en dolfijnen spotten op een privéjacht in Tenerife, magische ballonvlucht en kameelrit in Marrakesh, ‘s werelds grootste technofeest in Zürich of ultiem ontspannen bij luxe yoga retreat op Ibiza.



De trekking van Raffld vindt elke week plaats op vrijdag om 19.00 uur en meespelen gebeurt via de app.



Raffld is onderdeel van Lottovate, die spelers de digitale loterijervaring laat herontdekken en daarmee meer geld voor goede doelen bijeen brengt. Lottovate maakt deel uit van de ZEAL groep. ZEAL is gevestigd in Londen, Verenigd Koninkrijk en zijn aandelen worden verhandeld op de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange.



Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd door Ruigrok Netpanel onder 1043 Nederlandse millennials tussen de 22 en 36 jaar. Het onderzoek heeft tussen 26 april en 2 mei 2018 plaatsgevonden.



