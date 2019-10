Eqeep Group ontvangt drie nominaties voor IFS-awards in Boston



‘Trots dat de onderscheidende factoren van onze organisatie opnieuw erkend zijn’



Tiel, 1 oktober 2019 – Eqeep Group is opnieuw genomineerd voor de Partner Awards van IFS. De ervaren dienstverlener en Platinum Partner van IFS kreeg deze week bericht van de wereldwijde leverancier van enterprise-software dat zij in drie verschillende categorieën tot de finalisten behoort. Op de IFS Partner Network Summit, die plaatsvindt tijdens de IFS World Conference 2019 in Boston (7-10 oktober), worden de winnaars van de verschillende awards bekendgemaakt.



De Partner Awards van IFS worden uitgereikt in zes verschillende categorieën. IFS maakte maandag 23 september j.l. bekend dat Eqeep voor drie awards tot de kanshebbers behoort. Afgelopen jaar mocht Eqeep zich voor de tweede keer winnaar van de IFS Partner Award ‘IFS Services Partner of the Year (Mid-Market)’ noemen. Dit jaar ontving het bedrijf nominaties in de categorieën ‘IFS Channel Partner of the Year’, ‘IFS Customers’ Choice Partner of the Year’ en ‘IFS Growth Partner of the Year’.



“Eqeep staat voor Enable, Quality, Empower, Execute en People”, vertelt Harm van Echteld, Chief Executive Officer van de Eqeep Group. “We zijn de klantgerichte, kwaliteitsgerichte, resultaatgerichte en betrouwbare partner voor het effectief inrichten van IT-bedrijfsprocessen. Wij zijn trots op deze nominaties. Het feit dat we ook genomineerd zijn voor de ‘IFS Customers Choice Award’ geeft aan dat we, in de ogen van onze klanten, met onze dienstverlening en visie de juiste koers varen. IFS groeit en breidt haar partner netwerk de komende jaren verder uit. Voor ons de uitdaging om onze dienstverlening en het aanbod te blijven ontwikkelen. De toename van het aantal partners zien wij als een mooie kans om met onze deskundigheid en ervaren consultants de klant blijvend snel en adequaat te ondersteunen en te ontwikkelen. Met deze factoren blijft Eqeep zich als IFS Platinum Partner dagelijks onderscheiden.”



IFS heeft de awards in het leven geroepen om ‘de succesverhalen en het uitstekende werk van IFS-partners’ in de spotlights te zetten. ‘De IFS Partner Awards erkennen en herkennen de enorme en onovertroffen toewijding van onze partners naar klanten toe - in alle sectoren, landen en segmenten van de markt. Deze successen willen we graag onder de aandacht brengen tijdens de IFS Partner Network Summit in Boston’, aldus de organisatie.



De categorieën en nominaties voor de IFS Partner of the Year Awards zijn als volgt:



IFS Channel Partner of the Year IFS Pioneering Partner of the Year



NEC



Novacura



EQEEP



Enterprise Solutions



ClickLearn



Pagero



WebQuarters



IFS Customers’ Choice Partner of the Year



Info Consulting



Nayo Technologies



EQEEP



IFS Services Partner of the Year (Enterprise)



ProV



Tech Mahindra



Accenture



IFS Growth Partner of the Year



DXC.technology



Tata Consultancy Services



EQEEP



IFS Services Partner of the Year (Mid-Market)



Enterprise Consulting



Cedar Bay



Info Consulting

Video: