Oxfam Novib reactie op nieuwe hongercijfers van FAO

Oxfam Novib reactie op nieuwe hongercijfers van VN Voedsel- en Landbouworganisatie



Nieuwe cijfers in het VN-rapport State of Food Security and Nutrition in the World laten zien dat er nu 60 miljoen meer mensen honger lijden dan vijf jaar geleden. Drie miljard mensen – een derde van de wereldbevolking – kan zich onvoldoende gezond voedsel veroorloven.



De VN trekt deze conclusies op basis van data die in 2019 is verzameld. Dit jaar lijden 132 miljoen extra mensen honger door de COVID-19 pandemie. Het grotere gebrek aan voedsel is het gevolg van de wereldwijde sociale en economische gevolgen van de pandemie, zoals massale werkloosheid, verstoring van de voedselproductie, afname van voedselvoorraden en afnemende humanitaire hulp. In haar vorige week donderdag verschenen rapport 'The Hunger Virus' schatte Oxfam Novib dit aantal op 121 miljoen.



Hugo Hooijer, voedselexpert Oxfam Novib: “De nieuwe hongercijfers van de VN laten zien dat het voedselsysteem niet werkt voor een groot deel van de wereld. Regeringen moeten zich actief inzetten voor een eerlijker, robuuster en duurzamer voedselsysteem, waarin de belangen van kleinschalige voedselproducenten - de vrouwen en mannen die dagelijks honderden miljoenen mensen van voedsel voorzien – een veel belangrijker rol krijgen. Op die manier verkleinen we de kans dat grote verstoringen in de toekomst – zoals klimaatverandering en epidemieën – opnieuw tot een grote toename van honger leiden.”