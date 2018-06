Gulden eerste cryptomunt als hoofdsponsor internationaal sportevent

Digitale valuta kennen steeds meer toepassingen en hebben dit jaar ook de sportwereld bereikt. Van sporters die laten zich uitbetalen in crypto of hun eigen munt creëren tot betalen met bitcoins in stadions. In Nederland is er ondertussen een unieke samenwerking ontstaan tussen de FootGolf Capital Cup en het digitale betaalmiddel Gulden. Nog nooit eerder werd een sportevenement middels een crowdfunding actie door een cryptovaluta gesponsord. Om dit te vieren kan men het evenement op 10 juni bezoeken en deelnemen aan de FootGolf clinic in Rhoon.



Begonnen als grap



FootGolf begon min of meer als een grap van een paar oud-profs die twee hobby’s - voetbal en golf - met elkaar combineerden. Inmiddels is de fase van grappen en grollen voorbij. Een bekende oud-voetballer als Evgeniy Levchenko staat meerdere malen per week op de baan om serieus te trainen.”



Capital Cup



Sinds 2013 vindt jaarlijks in Nederland de zogenaamde Capital Cup plaats, een van s’ werelds hoogst aangeschreven FootGolf events met een internationaal speelveld en meer dan 300 deelnemers vanuit Italië tot Japan en van Amerika tot aan Zweden. Dit event zal ook als startschot fungeren voor de Europese tour die daarop volgt. In voorgaande jaren werd de tour uitgezonden op kanalen zoals BBC, ESPN, Sky News Australia, CNN en Business Insider, met een totaalbereik van meer dan 10.000.000 views!



Bekende deelnemers aan de Capital Cup zijn o.a. Orlando Trustfull, Pierre van Hooijdonk, Danny Landzaat, John Heitinga, Berry Powell, Michael Mols, Royston Drenthe, Evgeniy Levchenko, Robert Maaskant en Romano Denneboom. Nederlandse spelers behoren tot de wereldtop, maar merken dat de concurrentie zienderogen toeneemt.



Digitale Gulden



De op blockchain gebaseerde munt bestaat al vier jaar en kent naar schatting 100.000 gebruikers wereldwijd. Dat zijn voor een deel mensen die zaken willen doen zonder daarbij een bank nodig te hebben. En voor een deel zijn het pioniers, mensen die geïnteresseerd zijn in de nieuwe technologie. Inmiddels kan er al bij ca. 150 winkeliers met Gulden betaald worden. De kosten zijn daarbij lager dan bij pinnen wat het voor winkeliers uiterst aantrekkelijk maakt.



“Bij een digitaal betaalmiddel denk je misschien niet gelijk aan sport, laat staan aan FootGolf.”, zegt Bas van den Hoogen van sportmarketing- en managementbureau Sporteyes.



Maar volgens Van Hoogen zijn er veel overeenkomsten tussen de Capital Cup en de Gulden. “Het zijn twee oer-Hollandse, jonge maar innovatieve producten. Beide zijn volop in ontwikkeling en kennen een sterke groei.”



Prijzengeld



Een novum is dat het prijzengeld dit jaar in Guldens wordt uitgekeerd. Het sponsorgeld is bijeengebracht tijdens een crowdfundingactie van de Gulden-community. De belangstelling onder de leden was groot. Het streefbedrag van tachtigduizend gulden was binnen een mum van tijd ingezameld. Dat bedrag is op dit moment zo’n 7.500 euro waard. Daarmee is Gulden de eerste cryptomunt die een soortgelijke crowdfunding gedaan heeft.



De tour wordt aangegrepen om Europa in aanraking te laten komen met het digitale betaalmiddel Gulden.



Clinic bijwonen



Op zondag 10 juni, de finaledag van de Footgolf Capital Cup, is het mogelijk om ook het spelletje en de baan te ervaren. Deze clinic wordt mogelijk gemaakt door de Gulden community, Sporteyes en de organisatie van de FootGolf Capital Cup. De kosten van deze clinic zijn €35,00 (of 350 guldens). De clinic is een openbare clinic waar iedereen aan mee kan doen, echter er zijn maximaal 150 tickets beschikbaar.



Je kunt voor de Capital Cup Footgolf clinic een e-ticket aanschaffen door een e-mail te sturen naar aanvoerder@sporteyes.nl. Graag daarin naam + telefoonnummer vermelden. Je ontvangt dan een betaallink, waarmee je je deelname kunt bevestigen.



De Capital Cup vindt dit jaar plaats op het GolfCenter Rhoon, net onder de rook van Rotterdam, van 7 tot en met 10 juni 2018.



Voor meer informatie: https://www.footgolfcapitalcup.com en https://www.sporteyes.nl