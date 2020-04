Crisismanagement: pulsemeting onder eigen afstandswerkers levert concrete verbeterpunten op



Ongeveer vijftien procent van de Effectory-medewerkers heeft moeite om vanuit huis te werken, doordat hun kinderen niet naar school of crèche kunnen. Dat was een van de uitkomsten van de eerste COVID-19 Workforce Pulsemeting van Effectory onder eigen medewerkers.



Met de Effectory COVID-19 Workforce Pulse kunnen organisaties tijdens de coronacrisis frequent onderzoeken hoe het is gesteld met het moreel van medewerkers, of ze productief kunnen werken en waar kansen voor het bedrijf liggen. De pulsemetingen zijn tot 1 mei gratis.



Crisismanagement



“Zo krijgen organisaties actueel inzicht in de effectiviteit van hun crisismanagement”, zegt Effectory-directeur Guido Heezen. “Verbeterpunten zijn onmiddellijk duidelijk.”



Ook ontstaan concrete aanknopingspunten voor actie. Dat bleek ook bij de eerste COVID-19 Workforce Pulsemeting onder eigen medewerkers. Effectory deelt die om organisaties te laten zien wat de opbrengsten zijn van frequente pulsemetingen tijdens de coronacrisis.



60% van de thuiswerkende medewerkers ervaart netwerkproblemen



Ruim zestig procent van de Effectory-medewerkers geeft in de eerste pulsemeting aan problemen te hebben met de toegang tot het organisatienetwerk.



Actie: betere netwerktoegang voor thuiswerkers



Het ICT-team gaf prioriteit aan het ontwikkelen van een workaround, die door een testgroep van tien medewerkers uit de functiegroep die het meest onder de situatie leed, als een goede oplossing wordt ervaren. ”We gaan deze workaround nu stap voor stap binnen de hele organisatie uitrollen en steeds monitoren hoe het gaat,” zegt HR Projects & Change Manager Marloes Odenkirchen.



15% van thuiswerkende medewerkers wordt in het werk gehinderd door kinderen in huis



Het COVID-19 Workforce Pulse-dashboard laat zien dat ongeveer vijftien procent van de Effectory-medewerkers moeite heeft om vanuit huis werk te verzetten, doordat hun kinderen niet naar school of crèche kunnen.



Actie: thuiswerkende ouders geruststellen



“We hebben van het begin af aan benadrukt dat we ons bewust zijn dat we niet dezelfde resultaten en inspanningen kunnen verwachten in deze periode”, zegt Odenkirchen. “Dat willen we de komende weken blijven doen, in contact met teams en in de dagelijkse updates per mail.”



10% van de medewerkers ervaart een te lage werkdruk



Tien procent van de Effectory-medewerkers blijkt zijn of haar werkdruk momenteel als te laag ervaren.



Actie: Meer richting bieden



Het leiderschapsteam gaat extra organisatiedoelstellingen formuleren, die minder afhankelijk zijn van lopende zaken. In komende pulsemetingen wil de organisatie bovendien sociale innovatie inzetten. Odenkirchen: “We gaan medewerkers om ideeën vragen. Hoe kan de organisatie deze periode benutten om het product en dienstenaanbod te vernieuwen? Hoe kunnen we de maatschappij in deze tijden ondersteunen?”



79% van de medewerkers maakt zich zorgen over de coronacrisis



Bijna tachtig procent van de Effectory-medewerkers maakt zich zorgen over de coronacrisis, zo blijkt uit de resultaten van de eerste COVID-19 Workforce Pulse-meting.



Actie: Stressmanagement



Sinds deze week verzorgt de organisatie dagelijks yogasessies en tweewekelijkse meditaties. “Daarnaast willen we via onze dagelijkse update medewerkers aanmoedigen om voldoende privétijd in te plannen”, zegt Odenkirchen. “Door het thuis werken vervaagt de grens tussen werk en privéleven. Het is heel verleidelijk om aldoor maar door te werken, ook 's avonds. Ook dat maakt het moeilijk om tot rust te komen.”



Medewerkers ervaren gevoelens van eenzaamheid



Odenkirchen: “In de open antwoorden zagen we dat mensen zich een beetje eenzaam beginnen te voelen. Sociale bijeenkomsten zijn een belangrijk onderdeel van onze organisatiecultuur. Die vallen nu weg, naast alle privégelegenheden die niet doorgaan. Daardoor ervaart eigenlijk elke medewerker inmiddels een grote behoefte aan virtuele gezelligheid.”



Actie: Virtuele gezelligheid



Er is een virtuele bedrijfsborrel op vrijdag ingesteld, en dagelijks een virtuele lunch en een virtuele thee- en koffiecorner.



Betrokkenheid stijg



Medewerkers geven een cijfer van 9,4 over de manier waarop Effectory de huidige crisissituatie managet. De betrokkenheid van Effectory-medewerkers steeg van 7,6 in januari naar 8.6 in de derde week van maart



Actie: doorgaan op de ingeslagen weg



Odenkirchen: “Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we eerder te veel aan communicatie gedaan over de te nemen beslissingen en gevolgen, dan te weinig. Vertrouwen bieden is hierbij het uitgangspunt.”



Bevlogenheid thuiswerkers daalt; medewerkers hebben hoofd minder bij het werk



De bevlogenheid van Effectory-medewerkers is gedaald tot 7,1, zo blijkt uit het COVID-19 Workforce Pulse-dashboard. In januari was die nog 7.7.



Odenkirchen: “Dat is een logisch gevolg van de huidige situatie. Tijdens crisissen zoals deze denken mensen na over wat er belangrijk is in het leven. Niets is zo essentieel als de gezondheid van onszelf en onze naasten. Ook kijken mensen nu hoe ze een bijdrage leveren aan de maatschappij.”



Actie: bevlogenheid blijven monitoren



Effectory wil de bevlogenheid de komende periode wel in de gaten blijven houden. “Deze moet niet verder dalen.”



Goed voor elkaar zorgen



Odenkirchen: “We willen goed voor elkaar blijven zorgen. Ik hoop dat andere organisaties ook vertrouwen en rust kunnen geven aan hun medewerkers in een tijd die voor iedereen zorgwekkend en nieuw is.”



Effectory COVID-19 Workforce Pulse – gratis voor organisaties



Leer van week tot week welke impact COVID-19 heeft op jullie organisatie. De COVID-19 Workforce Pulse is gebaseerd op een set van 20 relevante vragen. Je kunt zelf bepalen wanneer je deze pulsemeting wilt doen. Verzending naar deelnemers gebeurt automatisch. Op dezelfde dag dat de pulsemeting sluit, ontvang je de online resultaten. Je hebt zo inzicht in de 4 belangrijkste verbeterpunten voor jouw organisatie tijdens de COVID-19 pandemie. Ook krijg je inzicht in de drivers voor succesvolle samenwerking en productiviteit. Beschikbare thema's in de COVID-19 Workforce Pulse zijn:



-De (crisis-)communicatie vanuit het bedrijf



-Persoonlijk welzijn van de medewerker (fysiek, baanzekerheid, toekomst organisatie)



-Werken op afstand (communicatiestructuur, contact met klanten en team, technologie)



-Werkdruk en werkbeleving



-Nieuwe kansen voor de organisatie





Aangepaste scan voor de zorg



Speciaal voor medewerkers met vitale functies in de zorg, is er een aangepaste scan. Dit is een ultrakorte vragenlijst die medewerkers snel op hun smartphone kunnen invullen. Organisaties kunnen er toch mee naar hun medewerkers luisteren, ook onder deze zware omstandigheden, en zo de essentiële feedback ophalen.



-EINDE PERSBERICHT-