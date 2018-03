SodaStream lanceert internationale (prank) infomercial

Reza Farahan (‘Shahs of Sunset’) en Thor Bjornsson (‘Game of Thrones’) presenteren SodaSoak



Sodastream International Ltd. (NASDAQ: SODA) heeft een nieuwe online video verspreid waarin Reza Farahan van ‘Shahs of Sunset’ en Thor Bjornsson van ‘Game of Thrones’ een gloednieuw product voorstellen: SodaSoak. Dat is een apparaat waarmee je thuis van een heerlijk bubbelbad kan genieten. De bubbels worden gecreëerd met de cilinders die ook in de bruiswatertoestellen van SodaStream passen.



Bekijk het filmpje hier: https://youtu.be/aFMUPcuSsJs



Aprilgrap



De infomercial is een wereldwijde aprilgrap van SodaStream. Volgens het filmpje zou SodaSoak verkrijgbaar zijn via Blokker en GetSodaSoak.com met een uitzonderlijke korting van 98%. Als consumenten na het zien van het filmpje de websites bezoeken, zullen ze vaststellen dat het om een grap gaat.



Het virale filmpje bevat tal van absurde situaties en grappige scènes: van Reza Farahan die opduikt uit een met aardbeien gevuld bad in pak, tot Thor Bjornsson genietend van zijn bubbelbad met een glaasje SodaStream-bruiswater.



Daniel Birnbaum, CEO: “SodaStream is altijd op zoek naar disruptieve manieren om geluksmomenten te creëren, en een aprilgrap is de perfecte manier om dat te doen.”



Tamara Kroon, Marketing Manager Benelux: “SodaStream is all about fun with bubbles. Het is onze missie om de bubbels van SodaStream op een humoristische en verrassende wijze onder de aandacht te brengen. De aprilcampagne is het startpunt van de officiële lancering die op 30 maart plaats zal vinden in Nederland. Met de inzet van een 360° mediacampagne in samenwerking met Blokker geven we het startschot om de Nederlandse harten te veroveren met het bruisende water van SodaStream.”



Over SodaStream



SodaStream biedt een duurzaam alternatief voor bruisend water en is wereldwijd marktleider voor toestellen om thuis bruiswater te maken. Met een SodaStream-bruiswatertoestel maak je kraanwater in een handomdraai bruisend en hoef je geen flessen uit de supermarkt te sleuren. De intensiteit van de bubbels bepaal je zelf. SodaStream is actief in 45 landen. In Nederland is SodaStream verkrijgbaar bij onder andere Bol.com, Blokker, Coolblue, BCC, MediaMarkt.