Haarlem gastheer eerste Nederlandse editie Eventstreet

Op 10 juli verandert de Haarlemse Grote Markt in ‘EventStreet’. Een evenement waarop vijftien toonaangevende eventmarketing- en live communicatiebureaus zich presenteren aan huidige en potentiële opdrachtgevers. Na succesvolle edities in Parijs en Brussel is Haarlem gastheer van de eerste Nederlandse editie van EventStreet.



Diverse cafés, restaurants en wijnbars werken mee aan het evenement en laten hun horecagelegenheden ‘overnemen’ door de bureaus, waarvan de naam zelfs tijdelijk op de gevel zal prijken. Zo komt de sfeervolle Haarlemse binnenstad voor een avond in handen van de ‘creatieven’ van het land. De vijftien bureaus presenteren zich met een combinatie van gastvrijheid en creativiteit aan (zakelijke) opdrachtgevers. De Nederlandse editie van EventStreet is een initiatief van branchevereniging en kennisorganisatie IDEA en van EventSummit, een eendaags platform voor de evenementenindustrie. EventStreet wordt georganiseerd in samenwerking met het Haarlem Convention Bureau, dat vanuit Haarlem Marketing in het leven is geroepen om zakelijke evenementen naar de stad te halen.



Suzanne Kakkos, manager van Haarlem Convention Bureau: ‘EventStreet is een toegankelijk, laagdrempelig en sfeervol event waarbij ontmoeting, kennisuitwisseling en zakendoen centraal staan. Precies de ingrediënten waar Haarlem om bekendstaat: ondernemerschap, gastvrijheid en pionieren. Met dit zakelijk festival kunnen we bovendien de stad Haarlem profileren als bestemming voor zakelijke events, incentives en congressen. Sinds de tiende eeuw staat Haarlem bekend als de Schilderstad, de Spaarnestad, de Textielstad, en de Schrijversstad. De gemene deler is altijd ‘ondernemen’ geweest. De stad is een bron van inspiratie die veel verschillende bloedgroepen, identiteiten en visies uitdraagt en aantrekt. Met een goede dosis hospitality in de dienstverlening - want dat zit onmiskenbaar in het DNA - is Haarlem de ideale stad voor Nederlands eerste editie van EventStreet.’



De 15 evenementenbureaus beloven flink uit te pakken en willen opdrachtgevend Nederland verrassen en inspireren in de horecagelegenheden. De Haarlemse samenwerking zorgt er met EventStreet voor dat iedereen welkom is om te netwerken, kennis te delen en kennis te maken met de corporates én bureaus van Nederland. Kakkos: ‘Ik vind het geweldig dat onze horecazaken bereid zijn voor een avond de sleutel uit handen te geven én dat ze gezamenlijk meewerken aan dit evenement. Ik ben ervan overtuigd dat we Haarlem het beste zakelijk kunnen promoten wanneer we dat als collectief doen en ik ga er dan ook vanuit dat we hier met elkaar een onvergetelijk succes van maken.’



De vijftien deelnemende horecagelegenheden zijn: Hotel ML, Grand Café Brinkmann, VIQH, Café XO, Philharmonie Haarlem, Proeflokaal In den Uiver, Proeflokaal de Blauwe Druif, Popocatepetl, Café Koops, Olive Tree House, Tapasbar El Pincho, Brasserie van Beinum, Cocktail Bar Number5, Restaurant & Bar Diga en The Wolfhound Irish Bar & Kitchen. Meer informatie op www.eventstreet.nl.