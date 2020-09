Wegwijs in de wereld van de warmtepomp op 24 september

De groei van het aantal warmtepompen in Nederland gaat nog altijd gestaag door. Deze ontwikkeling heeft te maken met het vraagstuk van de energietransitie, ingegeven door klimaatverandering en de noodzaak tot emissiereducties. Om in 2050 volledig van het gas af te zijn, zullen woningen en kantoren over moeten stappen op duurzame energiebronnen zoals de warmtepomp. Opleidingscentrum GO°, hét opleidingscentrum voor de koude- en klimaattechnische branche, organiseert jaarlijks de ‘Dag van de Warmtepomp’ om de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen te delen.



Na de succesvolle edities van 'De dag van de Warmtepomp', 'Het jaar van de Warmtepomp' en ‘De week van de Warmtepomp’, is dit jaar wegens de huidige omstandigheden gekozen voor een online editie. Op donderdag 24 september worden daarom twee gratis informatieve en inspirerende webinars gehouden voor (installatie)bedrijven, monteurs en consumenten. Opleidingscentrum GO° zoekt hierin de samenwerking op met NVKL, de brancheorganisatie voor koudetechniek en klimaatbeheersing.



Trends en ontwikkelingen warmtepompen voor (installatie)bedrijven en monteurs



Op 24 september van 11:30 – 12:00 uur praat Kees Oostrum van Opleidingscentrum GO° (installatie)bedrijven en monteurs bij over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen. Wat moet je als monteur en bedrijf absoluut weten over warmtepompen? Welke wet- en regelgeving is er en op welke subsidies kan je aanspraak maken? Hoe ziet de toekomst eruit? Oostrum neemt je mee in de wereld van de warmtepomp in een interactief webinar.



Wegwijs in Warmtepompen voor consumenten



Volg als consument op 24 september van 16:00 – 16:30 uur het webinar ‘Wegwijs in Warmtepompen’ waarin Zohar Tzur van NVKL je meeneemt in de werking van een warmtepomp, de verschillende types waar je bij de aanschaf uit kunt kiezen en de subsidies waarvoor je mogelijk in aanmerking komt. Daarnaast wordt het verschil tussen een cv-ketel en een warmtepomp uitgelegd en wordt ingegaan op de voordelen voor de consument bij het overstappen op een warmtepomp.



