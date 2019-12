Gemeente Amersfoort draagt bij aan creatieve crowdfundingcampagnes

Creatieve crowdfundingcampagnes op het crowdfundingplatform voordekunst kunnen een bijdrage ontvangen van de Gemeente Amersfoort. Dit kan oplopen tot 25% van het doelbedrag. De gemeente stelt maximaal 20.000 euro beschikbaar voor Amersfoortse makers.



Creatievelingen en kunstenaars kunnen een bijdrage ontvangen van de Gemeente Amersfoort wanneer zij zelf uit Amersfoort komen of als het project plaatsvindt in Amersfoort.



Wethouder Fatma Koşer Kaya: ‘’Amersfoort bruist van de ideeën van creatieve inwoners, om die ideeën uit te kunnen voeren is vaak geld nodig. De gemeente werkt daarom onder andere samen met voordekunst. Amersfoortse makers kunnen hun ideeën via crowdfunding realiseren en krijgen daarbij ook begeleiding van voordekunst. Met deze samenwerking stimuleren we cultureel ondernemerschap in onze stad.”



Roy Cremers, directeur van voordekunst: ‘’Mensen geven graag aan makers uit de buurt, ook omdat die projecten vaak aansluiten bij hun eigen belevingswereld. We zien daarom veel mogelijkheden om zeker ook samen met regionale partners het geven aan creatieve projecten te stimuleren in de komende jaren''. In 9 jaar tijd werd er 26 miljoen euro gedoneerd aan cultuur via platform voordekunst.



Voordekunst.nl helpt creatieve initiatiefnemers met het vinden van geld en publiek voor creatieve, kunstzinnige en culturele projecten. Dankzij de deskundige begeleiding en het gebruiksvriendelijke platform slaagt zo’n 85% van alle gestarte campagnes op voordekunst.