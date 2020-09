Toegankelijk theater tijdens Corona belangrijker dan ooit

In de Week van de Toegankelijkheid (5 t/m 9 oktober) staat toegankelijk theater hoger op de agenda dan ooit. Corona is een extra obstakel voor sommige mensen met een beperking, maar biedt juist kansen voor de ander. Voor blinden en slechtzienden is het een grotere uitdaging om naar theater te gaan vanwege het inschatten van de anderhalve meter. Terwijl mensen die een prikkelarme omgeving zoeken (bijvoorbeeld vanwege hersenletsel) is de beperkte capaciteit in de theaterzaal juist een uitkomst.



Willemijn Haasken, projectleider van HNTonbeperkt: “Door Corona zijn we anders gaan denken. We passen ons gedrag aan en houden veel meer rekening met anderen. Dat biedt een grote kans voor de inclusieve samenleving waarin rekening houden met anderen een must is.”



Niemand wordt buitengesloten

Het Nationale Theater wil er zijn voor iedereen. Een beperking mag theaterbezoek niet in de weg zitten. Daarom zet HNTonbeperkt gebarentolken en schrijftolken in voor doven en slechthorenden, audiodescriptie voor blinden en slechtzienden en past het theaterbezoek aan voor mensen met hoge gevoeligheid voor prikkels.



HNTonbeperkt als best practice voor de cultuursector

In de Week van de Toegankelijkheid zal HNTonbeperkt haar expertise veelvuldig delen. Op maandag 5 oktober op uitnodiging van de Nederlandse Dansdagen over de Agenda Inclusieve Podiumkunsten die een jaar geleden is gepresenteerd. En op 8 oktober op uitnodiging van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in een bijeenkomst over het rapport dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant. Een onderzoek naar de staat van toegankelijkheid in de cultuursector die door de motie van Corine Ellemeet en Lodewijk Asscher is opgeroepen. HNTonbeperkt wordt hierin als best practice vermeld.



Dit theaterseizoen maakt HNTonbeperkt weer een groot aantal voorstellingen toegankelijk, ontmoeten meervoudig gehandicapte kinderen van de Tyltylschool Sinterklaas en is de Koninklijke Schouwburg een locatie op de route van de Haagse “Koninklijke Rolstoel Wandeling”.