OnderhoudNL: Dirckx Beste Leerbedrijf, Pelser Beste Leermeester 2019

Tijdens de Ondernemersdag van OnderhoudNL in Nieuwegein zijn op dinsdag 19 november het Beste Leerbedrijf en de Beste Leermeester van de schilder- en (vastgoed)onderhoudsbedrijfstak 2019 bekend gemaakt.



De winnaar van Beste Leerbedrijf in de schilders- en (vastgoed)onderhoudsbedrijfstak is geworden Dirckx Schilder- en Onderhoudswerken B.V. uit Sevenum. Het juryrapport meldt: ‘Dit bedrijf heeft opleiden als doel. Het bedrijf kiest er bewust voor om meer leerlingen op te leiden dan in het eigen bedrijf zullen kunnen blijven werken. Steeds leren er twee à drie schilder-leerlingen in dit bedrijf van 15 vaste medewerkers. Daarnaast begeleidt men op dit moment ook een stagiair van Sint Lucas. Ook de minder begaafde leerling krijgt een kans. Elke leerling krijgt één van de twee leermeesters, die deze taak specifiek in hun functie toegewezen hebben gekregen, als vaste contactpersoon om de kwaliteit van het opleiden te beheersen.



Die vaste leermeester blijft ook het aanspreekpunt voor vragen, als zij eens met een andere ploeg op pad gaan. In die situatie bezoekt de vaste leermeester de leerling regelmatig op de werkplek. Hij is ook verantwoordelijk voor volledigheid van de opleiding, zoals het invullen van de BPV-kaarten. De leerling-werknemers werken ook mee bij ‘moeilijke opdrachtgevers’, waar bijzondere eisen aan de uitvoering van het werk worden gesteld. Ook komen de leerlingen in aanraking met bijzondere opdrachten, zoals klein timmerwerk of monumentaal werk.’



Mark Pelser winnaar Beste Leermeester

Mark Pelser, werkzaam bij Painting Holland Groep in Zaandam, is op zijn 17e als leerling-schilder begonnen en moest tijdens de opleiding nogal eens demotiverende werkzaamheden uitvoeren. Dit is bepalend geweest voor de wijze van zijn omgang met leerlingen. De leerlingen krijgen dus als vanzelfsprekend álle werkzaamheden te doen bij de verschillende opdrachtgevers van het bedrijf waar hij werkt, Painting Holland Groep uit Zaandam.



Hij ziet het begeleiden van leerlingen niet alleen als het bijbrengen van het vak, maar juist ook het begeleiden naar volwassenheid. De leermeester geeft de leerlingbegeleiding vorm in nauwe samenwerking en afstemming met de Schildersvakopleiding. Op de werkvloer weet hij de kleine kneepjes van het vak bij te brengen. Zijn stem telt zwaar als er op directie niveau een besluit moet worden genomen over de leerling-schilders. Een nieuwe lichting schilders wordt bijna automatisch eerst aan deze leermeester gekoppeld.



Landelijke verkiezing 2020

Dit jaar heeft OnderhoudNL voor de eerste keer de verkiezing van het Beste Leerbedrijf en de Beste Leermeester in de schilders- en (vastgoed)onderhoudsbedrijfstak georganiseerd. De winnaars zullen worden aangemeld bij de landelijke verkiezing voor Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider die elk jaar door de SBB wordt georganiseerd. Zij dingen dan mee voor die verkiezing eind 2020.



Alle video’s van de genomineerden en winnaars zijn te zien op de site van OnderhoudNL.