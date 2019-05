Westergas presenteert toekomstplannen tijdens feestelijke viering

Op vrijdag 17 mei presenteren Duncan en Lisca Stutterheim samen met mede-eigenaren Foppe Eshuis en Lennart Rottier (Millten), de visie en toekomstplannen van Westergas. Vanaf nu zal Westergas zich verder gaan ontplooien als een écht Amsterdams, levendig cultuurdorp voor cultuur in alle vormen. Amsterdamse uitgangspunten als vrijheid, diversiteit en creativiteit staan hierbij centraal.



Duncan Stutterheim vertelt: "Op Westergas valt geen label te plakken. Het is een plek waar historische waarde en vernieuwende ideeën samenkomen. Een unieke bestemming voor lokale en internationale bezoekers, met een geheel eigen karakter". Lisca Stutterheim vult aan: "Westergas is voor alles en iedereen. Het is voor ons enorm belangrijk dat het terrein haar oorspronkelijke Amsterdamse karakter behoudt."



Tevens leggen zij de nieuwe visie uit: "Wij hebben de ambitie om nog meer een inhoudelijke rol te vervullen op het terrein. Daarbij willen we benadrukken dat Westergas meer is dan de fabrieksgebouwen, maar ook invulling geeft aan de exploitatie van de zeventien panden. Vandaar dat de Westergasfabriek - al jaren in de volksmond Westergas genoemd - vanaf nu ook zo gaat heten."



Westergas wordt vanaf vandaag een platform met een eigen identiteit. In tegenstelling tot de Westergasfabriek, heeft Westergas namelijk ook een eigen programmering. De opening van WestergasTheater en het Meterhuisje als pop-up gallery zijn hier onderdeel van. Deze maand is het Meterhuisje bijvoorbeeld ingericht als ontmoetingsmuseum door Stichting Welcome om Nederlanders en nieuwkomers samen te brengen. Het WestergasTheater trapt morgen af met "MIM, a Queer Fundraising" en daarna met "Roda da Holanda", een gezellige samba avond. Vanaf vandaag wordt Westergas een platform met een eigen identiteit. Bovendien zal de locatie zich meer gaan richten op haar rol als partner, in plaats van die van verhuurder. Klik hier: (https://we.tl/t-Pon98Futkm) voor een overzicht van alle aankomende evenementen op de Westergas.



Daarnaast presenteert Westergas ook haar plannen voor duurzame herontwikkeling. De nieuwe eigenaren zetten de duurzame koers van het terrein voort, met als doel minder druk op het milieu en directe leefomgeving te leggen. Dit jaar wordt er, naast de 1024 zonnepanelen op de gashouder, een duurzaam afvalplan geïmplementeerd dat van toepassing is voor alle ondernemers en organisatoren bij de Westergas. Ook wil Westergas groene partners blijven aantrekken en zo een platform vormen voor duurzaamheid. De toekomstdroom is Westergas volledig plasticvrij te maken. Om dit te verwezenlijken dagen ze leveranciers, partners en evenementenorganisatoren uit om samen stappen te zetten. Klik hier: (https://we.tl/t-CWcbcwqoCE) om meer te lezen over het duurzaamheidsbeleid van Westergas



Naast de bekendmaking van de toekomstplannen biedt Westergas vandaag ook een uitgebreid bezoekersprogramma. In samenwerking met vaste huurders waren er verschillende workshops en activiteiten en konden bezoekers genieten van een speciaal Westergasmenu voor €15,-. De viering van Westergas wordt vanavond vanaf 20:00 uur afgesloten met de opening van het WestergasTheater.



In de Westergas krant lees je meer over de nieuwe plannen en aankomende events. Klik hier (https://spicepr.wetransfer.com/downloads/8de730e22c7e52dbca235de50ec170d620190517072908/f0fb12) om deze te downloaden.



