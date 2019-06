3M presenteert eerste viervoudige luchtstroomfiltersysteem ter wereld

Het eerste viervoudige luchtstroomfiltersysteem ter wereld

Veilig en gemakkelijker ademen met het 3M Secure Click Halfgelaatsmasker



De nieuwe 3M Secure Click HF-800 Halfgelaatsmaskers bieden een betrouwbare bescherming tegen de gebruikelijke gassen, dampen en partikels in industriële omgevingen. Het eerste viervoudige luchtstroomfiltersysteem ter wereld garandeert een hoge mate van comfort. Bovendien zorgt de nieuwe filteraansluiting voor een eenvoudig, bijzonder intuïtief gebruik.



Twee dubbele luchtstroomfilters aan het ademhalingsmasker vormen samen vier luchtstroomwegen. Deze gloednieuwe oplossing, die in de HF-800-reeks halfgelaatsmaskers voor het eerst wordt gebruikt, maakt het mogelijk om te allen tijde comfortabel en gemakkelijk te ademen in verschillende werkomstandigheden in de industrie. Verder werd de filteraansluiting voor de halfgelaatsmaskers volledig nieuw ontwikkeld. Deze werkt nu net zo eenvoudig en snel als het vastklikken van een veiligheidsgordel. Breng de filter in de correcte positie en druk tot u een duidelijke klik hoort – de betrouwbare aansluiting is een feit.



Uitstekende bescherming tegen gassen, dampen en partikels

In combinatie met het gepaste filtergamma bieden de halfgelaatsmaskers een doeltreffende bescherming tegen verschillende gezondheidsrisico's op de werkplek. Hierbij worden ze, afhankelijk van de respectieve omgevingsomstandigheden, samen met de 3M Secure Click filters van de D8000-reeks (gas-/dampfilters), de D3000-reeks (partikelfilters) of de D7000-reeks (inlegfilters voor partikels) gebruikt.



Goede afsluiting eenvoudig testen

Het snel en gemakkelijk testen van de ondoordringbaarheid, dat te allen tijde via een eenvoudige druk op de knop mogelijk is, zorgt voor een hoge mate van vertrouwen in de betrouwbare aansluiting van het masker. De gepatenteerde silicone gezichtsbedekking met flexibel neusprofiel garandeert een zacht en comfortabel draaggevoel. De halfgelaatsmaskers zijn verkrijgbaar in drie maten (S, M en L). Om de communicatie tijdens de activiteit te vergemakkelijken, zijn de maskers in alle maten optioneel met een spraakmembraan verkrijgbaar.



Fotolegendes

3M Secure Click HF-800.jpg: Met het eerste viervoudige luchtstroomfiltersysteem ter wereld en een nieuwe, bijzonder intuïtief bedienbare filteraansluiting bieden de 3M Secure Click HF-800 Halfgelaatsmaskers heel wat innovaties. Foto: 3M



HF-800 Anwendung.jpg: De nieuwe reeks halfgelaatsmaskers garandeert comfortabel en gemakkelijk ademen in de meest uiteenlopende werkomstandigheden in de industrie. Foto: 3M