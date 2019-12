Talentontwikkeling onderzoeksjournalistiek krijgt boost: 7 projecten

De ontwikkeling en versteviging van talenten in de onderzoeksjournalistiek krijgt een boost dankzij de start van zeven nieuwe projecten. Het gaat om cursussen en trainingen die met een subsidie uit de Regeling Talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek van start kunnen. Voor de regeling is in totaal 300.000 euro beschikbaar.



Van het totale bedrag is 200.000 euro bedoeld voor directe subsidie. 75.000 euro is beschikbaar als subsidie op basis van daadwerkelijke aanmeldingen voor de cursus; daarbij gaat het om vergoedingen per ‘afgestudeerde’ cursist, dit om daadwerkelijk gebruik van de cursus te belonen. De rest van het bedrag wordt gebruikt voor de uitvoering van de regeling.



In totaal kwamen achttien aanvragen binnen voor een totaal van 640.000 euro. De directe subsidie van 200.000 euro is als volgt verdeeld (NB: de hoofdaanvrager wordt telkens genoemd – in enkele gevallen wordt de aanvraag ondersteund door verschillende partijen):



NVJ: 37.500 euro



Het project omvat de ontwikkeling van trainingen onderzoeksjournalistiek voor leidinggevenden. De trainingen zijn bedoeld voor zowel journalisten in vaste dienst als voor freelancers. Ze zijn ontwikkeld door de VVOJ en de NVJ Academy, gestoeld op een door de VVOJ ontwikkelde visie op onderzoeksjournalistiek in Nederland.



Meer informatie: www.nvj.nl / www.vvoj.nl



Bellingcat Bootcamp 35.000 euro



Het prijswinnende Britse onderzoekscollectief Bellingcat laat zien hoe slimme digitale zoekstrategieën resulteren in betekenisvolle onderzoeksjournalistiek. De opzienbarende onthulling over MH17 en de prijswinnende journalistieke productie ‘expeditie Polar’ zijn slechts enkele voorbeelden van het online speurwerk van de Bellingcat community. Bellingcat, dat sinds kort een kantoor in Den Haag heeft, wordt in haar recherchewerk gesteund door een breed netwerk van onderzoeksjournalisten. Door de organisatie van vier bootcamps op verschillende plekken in Nederland wil Bellingcat onderzoeksjournalisten wegwijs maken in digitale (onder)zoekstrategieën en tools.



Meer informatie: Journallab : http://www.journallab.nl/



Masterclass Financiële Onderzoeksjournalistiek 30.000 euro



Dit project behelst het opstarten van nieuwe bijscholingsactiviteiten op gebied van financiële (onderzoeks)journalistiek, aanvullend op de bestaande, grotendeels kostendekkende activiteiten van de Masterclasses Financiële Journalistiek. Doel: (jonge) journalisten beter opleiden zodat ze bij onderzoeksverhalen de financiële component beter begrijpen en daar hun journalistieke onderzoek op kunnen afstemmen.



Meer informatie: Financiële Journalistiek : http://www.financielejournalistiek.nl/



Data Als Kans: Onderzoeksjournalistiek op basis van grootschalige multimediale databronnen. 30.000 euro



Een talentontwikkelingsprogramma voor het benutten van grootschalige, multimediale en wijdverspreide databronnen in de (onderzoeks)journalistiek, gebruik makend van moderne technieken voor data-analyse en artificiële intelligentie. Data-analyses waarbij grote hoeveelheden (multimediale) data via verschillende kanalen doorgrond kunnen worden zijn onontbeerlijk voor een gedegen en innovatieve onderzoeksjournalistiek, om journalistieke hypotheses te staven, feiten en bewijslast te verzamelen en nieuwe verbanden te leggen en te verklaren. Door: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Beeld en Geluid Den Haag, Bellingcat en LocalFocus.



Meer informatie: Beeld en Geluid : https://www.beeldengeluid.nl/kennis/data-als-kans



Media Perspectives 27.500 euro



IMPACT is een Talent Development Programma voor onderzoeksjournalisten met maximaal vijf jaar werkervaring. Het doel van het vier maanden durende programma is om jonge journalisten kennis te laten maken met verschillende nieuwe technologieën, en hoe je onderzoeksjournalistiek kunt bedrijven op en met allerlei nieuwe storytelling-platformen. Ook zijn datajournalistiek en het duiden van impact met behulp van datadashboards onderdeel van het programma.



Meer informatie: Media Perspectives : https://mediaperspectives.nl/training/impact-programma/



Lighthouse 20.000 euro



Lighthouse Reports heeft veel ervaring opgebouwd met het ontwikkelen van tijdelijke thematische onderzoeksjournalistieke newsrooms. In die newsrooms wordt gepionierd met opkomende methoden als open source intelligence. Uiteindelijk gaat het, zo is de ervaring, om de juiste combinatie van tools, experts en editors om zodoende effectief onderzoek en storytelling mogelijk te maken. Lighthouse faciliteert deze newsrooms en richt ze in afhankelijk van de vraag naar specifieke thema’s.



Meer informatie: Lighthouse Reports : http://www.lighthousereports.nl/ourprojects/2019/12/6/join-the-lighthouse-sessions



De Coöperatie 20.000 euro



Het Onderzoekslab wil freelancers nieuwe kansen geven in onderzoeksjournalistiek. Dit gaan ze doen door de ruimte, tijd en infrastructuur ter beschikking te stellen aan freelancers die zo hun specialisaties verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast worden er structurele samenwerkingsverbanden opgebouwd, in onderlinge teams en met redacties. De Coöperatie ziet in deze thematische onderzoekscollectieven de beste garantie op succes en nieuwe kansen. Naast direct inhoudelijk voordeel wordt de freelance journalisten ook een kwaliteitsbewaking/-garantie geboden. Deze werkwijze moet met name vruchten afwerpen in cross-borderonderzoeken. De cursisten krijgen intensieve begeleiding bij het zoeken naar niet-traditionele verdienmogelijkheden voor hun werk.



Meer informatie: Het Onderzoekslab : https://decooperatie.org/onderzoekslab/



Extra: VersPers



Omdat VersPers al relevante training aanbiedt op het gebied van talentontwikkeling voor onderzoeksjournalisten, is besloten deze aanbieder geen subsidie te verschaffen voor de opzet ervan, maar wel mee te laten delen in de 75.000 euro die bedoeld is als beloning voor afgestudeerde cursisten.



Meer informatie: VersPers : https://www.verspers.nl/



Voor cursisten



(Onderzoeks)journalisten die gebruik willen maken van een van bovenstaande programma’s, kunnen zich rechtstreeks bij die aanbieders melden. Houd voor het aanbod hun websites in de gaten. Sommige cursussen/masterclasses gaan binnenkort al van start en hebben hun inschrijving al geopend, zoals Onderzoekslab en Lighthouse Newsrooms. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek speelt daarbij geen bemiddelende rol. De aanbieders garanderen, als voorwaarde voor deelname aan de regeling, een marktprijs per cursist die hoogstens 25 procent van de reële kosten omvat.