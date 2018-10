Drijfmesttechniek vindt oplossing mestkringloop Floating Farm

Drijfmesttechniek heeft een oplossing gevonden voor de mestkringloop op de Floating Farm in Rotterdam. Op het drijvende melkveebedrijf zal een Keydollar mestscheider komen die de drijfmest van de koeien gaat scheiden. Op die manier heeft de Floating Farm geen extra drijfmestopslag nodig, iets dat eerder een obstakel leek te zijn.



Mestopslag



Op de dichte stalvloeren verzamelt een robot de mest, die het vervolgens naar de aanvoer van de scheider brengt. De drijfmest gaat door de scheider; de dikke fractie wordt deels voor de koeien gebruikt als boxstrooisel en de dunne fractie is vooralsnog bedoeld als voedingsstof voor planten. Mestscheidingsspecialist Anco Osinga van Drijfmesttechniek was vanaf het begin betrokken bij de realisatie van het plan: “Mestopslag op een drijvende boerderij was een uitdaging, maar met de Keydollar mestscheiders hebben we de eerste stap naar een perfecte oplossing gevonden. De machine is uiterst betrouwbaar en erg eenvoudig in gebruik, perfect voor de Floating Farm”. De samenwerking met Drijfmesttechniek draagt bij aan het idee van een zelfvoorzienende boerderij ook op gebied van mestbewerking.



Eind 2018



De Floating Farm in Rotterdam is nog in aanbouw, maar naar verwachting komen de 40 melkkoeien eind dit jaar in de afgebouwde drijvende stal en vanaf dat moment zal er eigen boxstrooisel geproduceerd worden. De boerderij gaat de stad voorzien van dagverse zuivel dat op diervriendelijke en circulaire wijze wordt geproduceerd. Ook biedt het bedrijf een goede mogelijkheid voor kinderen, toeristen en andere belangstellenden om meer te leren over de Nederlandse melkveehouderij.