We Are Free geeft kleine ondernemers een plek om kennis te delen

We Are Free roept zzp’ers en kleine ondernemers op om iets goeds, nuttigs of liefs te doen nu zij hun normale werkzaamheden moeten stilleggen vanwege de corona crisis. We Are Free vraagt hen een video te maken van hun expertise, deze te delen op de We Are Free Facebook groep. Gratis en voor niks.



Community WE ARE FREE richt zich op uiteenlopende beroepsgroepen. Er kan creatief omgegaan worden met de invulling, de insteek is om van elkaar te kunnen leren: geven (z)onder nemen! De oprichters van We Are Free noemen verschillende voorbeelden: “Ben je schoonheidsspecialist en wil je laten zien hoe je jouw huid perfect reinigt? Maak een video en een stappenplan. Ben je personal trainer? Maak een workout video en help de quarantaine kilo’s tegen te gaan. Muzikanten kunnen laten zien hoe je een liedje moet spelen of ademhalingsoefeningen doet om te leren zingen. Fotograaf, kok, visagist, hovenier, stylist, coach, timmerlied, schilder, vinoloog… we roepen je op om jouw expertise te delen en anderen daarvan te laten leren!”



Link naar pagina: bit.ly/WEAREFREEGROUP

Achtergrond

3 weten meer dan 1… Collega’s Jeff Konings (reclame bureau Zita Creatives), Rebecca Oskam en Anne Pieterman (cosmetica-distributeur Care Cosmetics) aan de koffiemachine toen een idee ontstond. Veel zzp’ers en kleine ondernemers worden nu hard getroffen door de gevolgen van corona. Een zzp’er heeft een ‘vrij’ beroep, heeft nu weinig om handen en is dus letterlijk ‘vrij’. Dus waarom niet wat goeds, nuttigs en liefs doen in de tussentijd? Zij richtten Facebook groep We Are Free op. Een community waar zzp’ers en kleine ondernemers hun expertise kunnen delen, kennis op kunnen doen en elkaar kunnen helpen, versterken en verbinden. Gratis en voor niks.

Het idee ontstond gewoon bij de koffiemachine. Anne Pieterman, brandmanager Care Cosmetics: “De coronacrisis heeft impact, maar behalve de vele moeilijke verhalen, komen er ook andere waarden naar voren. Door afstand te nemen van hoe ons dagelijks leven was, en richting te geven aan een nieuwe periode, zijn we ons meer bewust van waar het echt om gaat en er ontstaan spontaan initiatieven als dit.” Collega Rebecca Oskam, Marketing, “We hadden het erover hoeveel kennis en skills er bij alle zzp’ers en kleine ondernemers zit in Nederland en dachten aan de synergie die zou ontstaan als ondernemers zich vrij voelen hun expertise te delen.” Jeff Konings van Zita ging meteen aan de slag en maakte de slogan ‘geven (z)onder nemen’. Jeff: “Persoonlijk vind ik corona heftig. Waar gaat dit heen? Maar ik probeer ook positief te zijn en zie dat door bezinning en reflectie mooie dingen ontstaan. Onze community WE ARE FREE is bedoeld om kennis te delen en te vinden. Ik denk dat hierdoor verbinding ontstaat die nu en in de toekomst positief uitpakt. Bovendien vind ik dit platform een goede manier om juist de dingen waar je goed in bent te versterken en te laten zien. Je tijd goed benutten en elkaar helpen, dat kunnen we samen doen en dan is de impact groot. Ik heb steeds de zin op mijn netvlies ‘wie goed doet, wie goed ontmoet’.”