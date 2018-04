Overijssels transportbedrijf ludiek in actie tegen tekort chauffeurs

Het in Lemelerveld gevestigde transportbedrijf Tielbeke wil de nieuwe generatie laten kennismaken met het vak van vrachtwagenchauffeur. De onderneming is daarom een ludieke actie gestart. Op 24, 25 en 26 april brengt een tweetal chauffeurs de hele dag middelbare scholieren naar school.



Sinds 2016 is er een groeiend tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Dit komt onder andere doordat een groot aantal chauffeurs momenteel de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De arbeidsplaatsen die vrijkomen, kunnen wegens weinig nieuweaanwas niet tot nauwelijks worden opgevuld.



Inventiviteit



De krappe arbeidsmarkt vraagt om inventieve oplossingen. Jongeren enthousiasmeren voor een baan als vrachtwagenchauffeur is belangrijker dan ooit. Tielbeke heeft al enige jaren een goed aangeschreven interne opleiding en wil deze met de nieuwe actie, genaamd ‘De Tielbeke Taxi’, extra onder de aandacht brengen. “Er zijn enorm veel mogelijkheden voor jongeren in de transport en logistiek. Een baan als vrachtwagenchauffeur biedt naast baangarantie bijvoorbeeld ook veel afwisseling”, aldus Robert Tielbeke, algemeen directeur van Tielbeke.



Grote belangstelling



Het aantal aanmeldingen voor de actie van Tielbeke, toont aan dat er zeker jongeren zijn die de mogelijkheden willen onderzoeken. “De actie was nog maar net van start en we hadden de eerste aanmeldingen al binnen. Dat zegt wel iets over de belangstelling”, vertelt Daniëlle Boom, hoofd personeelszaken bij Tielbeke. Het aanmelden voor de actie kan overigens nog steeds: “Jongeren kunnen zich nog tot 22 april opgeven voor deelname via https://www.werkenbijtielbeke.nl/taxi”.



Tielbeke is een logistieke dienstverlener actief in (dedicated) transport, Benelux distributie en warehousing. Met ruim 400 medewerkers, verdeeld over diverse standplaatsen in Noord- en Oost-Nederland, heeft het de beschikking over 250 trucks en 30.000 m2 op- en overslagruimte in Lemelerveld en Zwolle.