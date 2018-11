Topmodel Marjan Jonkman nieuwe ambassadeur SOS Kinderdorpen

Marjan Jonkman is een nieuwe ambassadeur van SOS Kinderdorpen. Om de samenwerking officieel af te trappen, bezocht het internationale topmodel afgelopen week projecten van de kinderontwikkelingsorganisatie in Oeganda. Als ambassadeur van, vindt Jonkman het belangrijk om het werk van SOS Kinderdorpen te ondersteunen door in Nederland aandacht te vragen en financieel bij te dragen. “Hopelijk kan ik een kleine bijdrage leveren aan het werk wat SOS doet voor kinderen zonder fijne familie”.



Om met eigen ogen te zien wat SOS Kinderdorpen doet, reisde Jonkman naar Oeganda. Tijdens het bezoek werd zij geraakt door het werk van de organisatie voor kinderen zonder veilig en liefdevol thuis. Jonkman: “Voor mij was het normaal dat je opgroeit in een familie, om goed contact te hebben; familie staat bij mij altijd op één. Maar op mijn reizen ontmoet ik veel mensen en kwam ik erachter dat dit niet voor iedereen geldt. En als kinderen in slechte omstandigheden opgroeien, dan blijft dat altijd bij ze. Ik steunde als student SOS Kinderdorpen al en ik dacht direct aan ze als organisatie waar ik ambassadeur van wil zijn.”



Bezoek SOS programma's in Oeganda



Marjan Jonkman bezocht verschillende programma’s in het West-Afrikaanse land. Ze ontmoette kinderen en families in onder meer een kinderdorp en familieversterkend programma. “Het maakte veel indruk op me om te zien dat mensen die niet veel hebben, het toch flikken om hun leven te leiden. Ik heb kinderen niet zien huilen of horen klagen, ze blijven lachen. Je hoort wel over die situaties, maar als je het echt ziet en meemaakt… het is een andere wereld. Kinderen die niemand meer hebben, krijgen een tweede kans in een kinderdorp. Dat is supergoed. Om te zien dat een jongen die als wees in het kinderdorp kwam, is uitgegroeid tot de chef van het beste hotel van Oeganda. Dat is zo mooi,” aldus Jonkman.



Over SOS Kinderdorpen



SOS Kinderdorpen zet zich al bijna 70 jaar in voor kinderen zonder ouders of een veilig thuis. De internationale kinderontwikkelingsorganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie in een kinderdorp. Elk kind een familie, elk kind een toekomst.



Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl.