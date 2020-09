Wintershall Noordzee ontwikkelt met succes derde Sillimanite-put

Rijswijk. Wintershall Noordzee B.V. (een 50:50 joint venture van Wintershall Dea GmbH en Gazprom EP International B.V.) heeft met succes een exploratieput geboord in het Sillimanite South-gasveld en deze gelijk omgezet in een productieput. Het is de derde achtereenvolgende put die is geboord nadat twee andere productieputten in het Sillimanite-veld eerder dit jaar al succesvol in gebruik werden genomen. Wintershall Noordzee rondt momenteel de koppeling af met het D12-B productieplatform vlakbij de Engels-Nederlandse grens in Nederlandse territoriale wateren. Van daaruit wordt het gas via het D15-A productieplatform van Neptune en de NGT-pijpleiding naar de Nederlandse kust getransporteerd.



“Deze directe opschaling van exploratieboring tot productieput is zonder twijfel een unieke prestatie van Wintershall Noordzee, Maersk Drilling en onze vele partners binnen de joint venture en de supply chain”, zegt Robert Frimpong, Managing Director van Wintershall Noordzee B.V. “De coronapandemie heeft ons niet tegengehouden of vertraagd. Onze duidelijke doelstelling was om te presteren en dat is precies wat we hebben gedaan. We hebben het doel voor ogen gehouden en ons gericht op het uitvoeren van onze taak, met als belangrijkste punt dat alle betrokkenen veilig en gezond bleven, vooral in deze tijden van corona. Een uitstekend voorbeeld van volharding, teamwork en samenwerking onder moeilijke omstandigheden.”



Laatste booractiviteit op het Nederlandse Continentaal Plat



Met de realisatie van deze derde put komt tijdelijk een einde aan de booractiviteiten op het Nederlandse Continentaal Plat. De oudere velden in de zuidelijke Noordzee bieden steeds meer uitdagingen, waardoor het aantal nieuwe exploratieactiviteiten een dieptepunt heeft bereikt. Een verbetering van het investeringsklimaat is dan ook cruciaal voor het voortbestaan van de Nederlandse E&P-sector. Hiervoor zijn betere randvoorwaarden nodig die verdere exploratie alsmede ontwikkeling en ondersteuning van de infrastructuur, essentieel voor de energietransitie, aanmoedigen en ondersteunen. “De Nederlandse Noordzee heeft nog steeds potentie, maar de voorwaarden en omstandigheden moeten snel veranderen”, zegt Robert Frimpong.



Over Sillimanite en Sillimanite South



Het grensoverschrijdende Sillimanite-gasveld bevindt zich onder het Britse en Nederlandse Continentaal Plat in blok 44/19a aan Britse kant en blokken D12a en D12b aan Nederlandse zijde. In juli 2018 trad een Nederlands-Brits verdrag in werking. Sillimanite South bevindt zich geheel in blok D12a. Uit zowel Sillimanite als Sillimanite South wordt gas gewonnen uit zandsteenreservoirs uit het Carboon op een diepte van ongeveer 3.700 meter onder zeeniveau.



Partners van de Sillimanite South joint venture zijn: EBN B.V. (50%), Neptune (10,5%) en operator Wintershall Noordzee B.V. (39,5%).