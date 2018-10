Ex-International Jan Poortvliet promoot OldStars walking football

persbericht



Amersfoort 11 oktober 2018 - Vrijdagmiddag 19 oktober is voetbalvereniging De Meeuwen in Zoutelande gastheer van de eerste Zeeuwse OldStars walking football-meeting. De Zeeuwse ex-International Jan Poortvliet (63) is bij het evenement aanwezig om deel te nemen aan de demonstratie walking football. Tijdens het evenement kunnen belangstellenden van Zeeuwse voetbalverenigingen en maatschappelijke organisaties kennismaken met de snelgroeiende spelvorm voor 55-plussers.



De demonstratie wordt vormgegeven door bestaande teams uit Nederland. De OldStars van de ex-Internationals nemen verder onder meer Sjaak Swart (80) en Dick Schoenaker (65) mee. Voetbalvereniging De Meeuwen organiseert de middag in samenwerking met SportZeeland, de KNVB en het Nationaal Ouderenfonds.



Standen worden tijdens de ontmoetingen niet bijgehouden, de spelvorm staat namelijk voor verantwoord bewegen, ontmoeten, meedoen en zelfraadzaamheid voor de doelgroep.



OldStars walking football



OldStars walking football is een variant op het reguliere voetbal. Bij dit speltype mag er alleen gewandeld worden en dus niet gerend. Dit om blessures te voorkomen en 55-plussers de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk te kunnen blijven voetballen.



De nadruk ligt op het positiespel en het is het de perfecte variant voor mensen die lang niet hebben gevoetbald of nu pas willen beginnen met voetbal. Plezier en sociale contacten staan bij OldStars walking football voorop. Het Nationaal Ouderenfonds is, in samenwerking met de KNVB en de Eredivisie, landelijk kartrekker van de snelgroeiende spelvorm. Meer informatie over evenementen, opleidingen, initiatieven en ontwikkelingen is te vinden op www.oldstars.nl.



Nederland kent momenteel bijna driehonderd duurzame OldStars-projecten. In provincie Zeeland biedt voetbalvereniging Luctor Heinkenszand de spelvorm al aan. De KNVB, SportZeeland en het Nationaal Ouderenfonds werken voor de regio-aanpak in Zeeland samen om het aantal OldStars-clubs in de komende periode uit te breiden.



Programma



Onderstaand vind u het volledige programma van het evenement in Zoutelande:



12.00 uur Ontvangst deelnemers OldStars walking football-meeting



13:00 uur Lunch en omkleden



13:15 uur Start walking football-meeting



15.30 uur Einde walking football-meeting



16.30 uur Afsluiting