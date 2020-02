DHS Development b.v. uit Amsterdam verduurzaamt vastgoed portefeuille

Het Amsterdamse bedrijf DHS Development b.v. zal samen met haar bouwonderneming, DHS Development Bouw b.v. al haar bestaande vastgoed en toekomstige vastgoed gaan verduurzamen. Ook de “senioren” tak van de onderneming zal met haar nieuwe concept deze stappen gaan maken. DHS Development woordvoerder Dhr. M.C. Meester zegt hierover: “Wij willen de gehele portefeuille zo snel mogelijk naar een gemiddeld energie label A hebben, en verwachten dit voor 2024 te hebben gerealiseerd”. Hiermee worden de energiekosten lager en wil het bedrijf op deze manier aan haar morele verplichting voldoen.



In het “senioren” project, worden woningen van senioren aangekocht, terwijl de bewoners in de woningen kunnen blijven wonen middels het zogenaamde sale@leaseback concept. De voormalig huiseigenaar zal niet alleen een huurprijs gaan betalen, welke ver onder de reguliere huurprijzen ligt, maar doordat de woningen tevens verduurzaamd zullen worden, ook flink besparen op de energie rekening. Op deze manier zullen in veel gevallen de maandelijkse lasten nauwelijks stijgen, en zal men toch kunnen beschikken over de liquide middelen, welke eerder in de woning vast zaten.