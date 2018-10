Theegrootheden uit Sri Lanka op Dilmah School of Tea Amsterdam 29-10

Amsterdam, 25 oktober 2018 · Theetradities, innovaties en de kunst van het cuppen – het komt allemaal aan bod op de Dilmah School of Tea. Dit internationale thee-instituut komt op maandag 29 oktober naar Nederland. F&B-professionals, theeliefhebbers en bekende foodies verzamelen zich in de St. Olafskapel in Amsterdam om theelegende Merril J. Fernando, Nederlandse thee-sommelier Robert Schinkel en thee-en-kaas expert Betty Koster te ontmoeten. Een inspirerende dag waarop aanwezigen als presentatrice Janny van der Heijden, food kunstenaar Claudia Lucardie en tv-chef Nadia Zerouali een geheel nieuwe kijk krijgen op thee en alles wat daarmee te maken heeft. Van ambachtelijke tradities tot de laatste innovaties en van maatschappelijk verantwoorde productie tot het zetten van het perfecte kopje – thee zal nooit meer hetzelfde smaken.



Opleiding in theekunst

Voor de tweede keer in de geschiedenis komen de theegrootheden uit Sri Lanka naar ons land om hun expertise, passie en kennis te delen. Tijdens de sessies van de Dilmah School of Tea in Amsterdam ligt de nadruk op echte thee en de mogelijkheden op gastronomisch gebied. Met onderwerpen als food pairing, tea mixology en tea profiling komen nieuwe aspecten aan het licht. Op deze manier wil Dilmah mensen die in de horeca werken inspireren, informeren en opleiden in de theekunst. Of het nu gaat om het bereiden van een thee-cocktail of het vinden van de passende thee bij een gerecht – de School of Tea biedt uitkomst. Het deelnemen aan deze eendaagse opleiding resulteert in een door de World Asssociation Chefs' Society (WACS) geaccrediteerd certificaat.



Bijzondere connectie

Merrill J. Fernando opent maandag de Amsterdamse sessies van de Dilmah School of Tea: “We hebben ons thee-instituut opgezet om de wereld te laten zien hoe bijzonder, divers en spectaculair thee kan zijn. Ik voel een bijzondere connectie met de Nederlandse markt, onder andere door de geweldige experts die hier vol passie bezig zijn om mensen kennis laten maken met nieuwe mogelijkheden op theegebied. Iets vieren met thee? Robert Schinkel maakte een heerlijke theecocktail voor mijn verjaardag. Thee bij een kaasplankje? Wie er dankzij Betty Koster kennis mee heeft gemaakt, wil niet meer anders. Het zijn dit soort innovaties die mijn hart sneller doen kloppen!”



Over de Dilmah School of Tea

De School of Tea is een initiatief van Dilmah-oprichter Merrill J. Fernando en heeft als doel theetradities in ere te houden. Sinds 2009 zet dit thee-instituut zich met jaarlijkse sessies in Colombo, Sri Lanka en regionale sessies in Europa, het Midden-Oosten en Azië in voor het informeren en inspireren van professionals in de culinaire wereld. Theemaker Merrill J. Fernando en zijn zonen Dilhan en Malik – de inspiratie voor merknaam Dilmah – hebben een unieke kijk op thee. Met hun kennis van de ambachtelijke aspecten en passie voor echte thee en haar gastronomische mogelijkheden, bereiken ze niet alleen de horeca, maar ook foodies, theeliefhebbers en professionals. Zie https://www.schooloftea.org/



Over Dilmah

Dilmah is een traditioneel familiebedrijf dat op de beste theeplantages van Sri Lanka pure Ceylonthee verbouwt. Oprichter en theelegende Merrill J. Fernando runde het bedrijf tot 2017, nu heeft zijn zoon Dilhan de leiding. Dilmah thee is ongekend vers, doordat het meteen ter plaatse wordt verpakt in foliezakjes – uniek in de theebranche. Een team van gedreven experts zorgt ervoor dat elke stap van het productieproces nauwkeurig wordt uitgevoerd. Het resultaat is een onvermengde Ceylonthee met een pure en verfijnde smaak. Dilmah streeft naar eerlijke theehandel en besteedt een deel van de opbrengst aan de MJF Foundation, een stichting die zich richt op het welzijn van de lokale bevolking door te investeren in scholing, ziekenhuizen en het financieren van bedrijfjes. Zie http://dilmah.nl/ en https://www.mjffoundation.org/



Video: