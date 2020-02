Rotterdamse makelaars een van de duurste van Nederland

Makelaars in Rotterdam rekenen hogere tarieven dan de rest van Nederland. Samen met Utrecht is Rotterdam een van de duurste steden om een woning te verkopen. Het verkopen van een woning in Rotterdam is daarmee duurder dan in Den Haag of Amsterdam. Dit blijkt uit onderzoek van Mijn Verkoopmakelaar, een vergelijkingsplatform van makelaars.



Amsterdamse makelaars goedkoopst



De website baseert de cijfers op bijna duizend voorstellen die makelaars het afgelopen jaar stuurden naar woningeigenaren met verkoopplannen. In Rotterdam kost het verkopen van een woning gemiddeld 1,38% van de verkoopopbrengst. De courtage ligt in Rotterdam hoger dan het landelijke gemiddelde van 1,32%. Makelaars uit Amsterdam zijn het goedkoopst. Voor een woning in Amsterdam rekenen makelaars gemiddeld een courtage van 1,15%.



Duizenden euro’s



Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is het grote verschil in prijzen die verschillende makelaars hanteren voor het verkopen van dezelfde woning. Gemiddeld is het verschil tussen de goedkoopste makelaar en de duurste makelaar voor de verkoop van hetzelfde huis, 1.700 euro.



In één geval vroeg de duurste makelaar 7.800 euro voor de verkoop van woning in Rotterdam, terwijl de goedkoopste makelaar een vergoeding van 2.450 euro vroeg, een verschil van meer dan 5.350 euro. ‘De verschillen zijn het grootst als makelaars met een vaste prijs, concurreren met makelaars die een percentage van de verkoopopbrengst vragen.’ Aldus Antoine Steenkamer, initiatiefnemer van het onderzoek.



Woningkrapte oorzaak prijsverschillen



Een verklaring voor de grote prijsverschillen is te vinden in de aanhoudende woningkrapte. Op 9 januari bracht de NVM al naar buiten dat de woningprijzen door de krapte met 8% zijn gestegen.



Het lage aantal woningen dat op de markt komt, is niet alleen te merken voor starters. Ook makelaars hebben er last van dat er weinig woningen vrijkomen om te verkopen. Makelaarskantoren zakken daarom met de prijs om toch voldoende verkoopopdrachten binnen te halen. Hierdoor staan grote verschillen in wat verschillende makelaars voor de verkoop van dezelfde woning vragen.



Over Mijn Verkoopmakelaar



Mijn Verkoopmakelaar is begin 2019 opgericht om het voor toekomstige verkopers makkelijker te maken om een makelaar te kiezen. De startup biedt eigenaren de mogelijkheid om door middel van foto’s, hun woning in één keer voor te leggen aan de makelaars uit de buurt.



De woningeigenaren ontvangen van makelaars een reactie met daarin hun inschatting van de verkoopopbrengst, hun aanpak om dat voor elkaar te krijgen en de kosten die zij voor hun diensten rekenen. Op die manier kan een consument gemakkelijk de beste makelaar kiezen.