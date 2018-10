Huisdiereneigenaren kunnen vanaf nu ook Videobellen met dierenarts

Dierenartsenpraktijk in Amsterdam heeft primeur



Het Videobellen met de (huis)arts bestaat al een aantal jaar. Binnen de diergeneeskundige sector is het een primeur. Dierenkliniek Europaplein in Amsterdam is de eerste kliniek die, naast de reguliere afspraakmogelijkheden, dagelijks tijd beschikbaar maakt voor Videobel-afspraken. Videobellen is de mogelijkheid om vanuit huis of onderweg snel deskundig face-to-face advies te vragen aan je eigen dierenarts.



Voor wie?



Videobellen is voor eigenaren die ongerust zijn of twijfelen of ze direct naar de kliniek moeten gaan. Een denkbare situatie is een plotselinge kreupelheid in het park of een kat die thuiskomt met een wond, ineens braakt of binnen poept. Deze huisdiereigenaren willen dan even contact met de dierenarts om gerustgesteld te worden of om het advies te krijgen om naar de kliniek te komen. Ook voor snel gestreste dieren of mensen zonder vervoer is Videobellen een uitkomst.



Wat is Videobellen precies?



Via de laptop, tablet of smartphone wordt verbinding gemaakt voor een vast bedrag per Videobel-gesprek van 10 minuten. Doordat het dier actief in beeld getoond kan worden, kan er meer zekerheid gegeven worden dan alleen met een telefoongesprek.



Het Videobellen wordt aangeboden via de site van de deelnemende praktijk en via de gratis HuisdierenApp. Eenmaal gedownload op de telefoon kan een huisdiereigenaar snel verbinding maken met de eigen dierenarts door middel van een button in de app.



De huisdiereigenaar plant vervolgens zelf de afspraak en betaalt vooraf via iDeal. Na betaling kijkt de dierenarts op het afgesproken tijdstip via live video mee naar het dier in de eigen omgeving en heeft interactie met zowel baasje als dier. Er kan worden besloten dat een bezoek aan de kliniek nodig is, maar in sommige gevallen kan er volstaan worden met een advies op afstand. Indien men toch naar de kliniek moet voor verdere behandeling, wordt er een korting gegeven op het consult in de kliniek.