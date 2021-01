Eurapco en B3i presenteren Unity, de eerste operationele oplossing voor wereldwijde risico-overdracht, ontwikkeld op blockchain-infrastructuur

Zürich, Zwitserland, 26 januari 2021 – Eurapco, een strategische alliantie van acht voornamelijk onderlinge Europese verzekeraars, en B3i Services AG, een wereldwijd blockchaininitiatief vanuit het bedrijfsleven, hebben de introductie aangekondigd van Eurapco Unity, de eerste operationele oplossing voor wereldwijde risico-overdracht ontwikkeld op blockchain-infrastructuur, die de overdracht van facultatieve risico's mogelijk maakt binnen een netwerk van bedrijven.



Blockchain wordt al enige tijd aangeprezen als de revolutionaire technologie die de potentie heeft om het ecosysteem van verzekeringen te transformeren, door processen te automatiseren, de efficiëntie te vergroten, en de beveiliging, de nauwkeurigheid van gegevens en de detectie van fraude te verbeteren, en de kosten te verminderen.



De directie van Eurapco en haar voorzitter, Luca Filippone, hebben de algemeen manager van Eurapco, Wilma de Bruijn, gevraagd om een mogelijkheid voor blockchain binnen de alliantie te identificeren. De eerste beslissing van De Bruijn was het creëren van een werkstroom met een specifiek doel: het identificeren van businesscases onder de partners van Eurapco waar blockchain verbeteringen kan bieden voor bestaande processen, innovatie bevordert en bijdraagt aan het verwerven van praktisch inzicht in de technologie.



“Vertrouwen en transparantie zijn fundamentele waarden die wij in de alliantie koesteren en wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze principes worden vertaald in onze activiteiten. Het onderzoeken van blockchain is een logische stap in de verwezenlijking van een tastbare en duurzame waarde voor onze partners”, zegt Wilma de Bruijn.



Na grondig marktonderzoek en technologisch onderzoek selecteerde Eurapco maritieme verzekering en herverzekering als gebieden waar blockchain concrete voordelen kan bieden door de transparantie en beveiliging te versterken en ondertussen de administratieve last significant te verminderen.



In december leverde Eurapco, samen met zijn partners Achmea, La Mobilière, Reale Group en B3i, de MVP-versie van Eurapco Unity, die de overdracht van facultatieve risico's binnen een netwerk van bedrijven mogelijk maakt in de maritieme verzekeringsbranche.



Dieter Lammertz, hoofd van de afdeling Maritiem & Kunst van La Mobilière, verklaart: "Een nieuwe wereld van digitalisering is voor ons opengegaan. Documenten zijn snel toegankelijk en snel overdraagbaar naar alle partners. Alle gegevens blijven in de blockchain en kunnen niet worden gewijzigd. Ik ben ervan overtuigd dat we een flinke tijdsbesparing zullen realiseren en ik ben nu al enthousiast over wat dit systeem kan bereiken. In de toekomst zullen alle accounts en behandelingen van claims ook worden beheerd in Unity, wat nog extra tijd en middelen zal besparen."



"Eurapco is een pionier op het gebied van de toepassing van door B3i gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) en verlegt de grenzen van admin-vrije risico-overdracht. Het project Unity is maar één voorbeeld van een gemeenschappelijk gebruik van DLT, en een prachtig etalageproject voor andere risico-pools. Eurapco schept het kader, stelt de regels en protocollen vast die gelden voor de leden om de risico's te kunnen delen in volledige overeenstemming, aangezien de respectievelijke vereisten reeds in het protocol zijn vastgelegd. Met DLT vervalt de noodzaak voor overbodige administratie, dus kunnen gebruikers focussen op het toevoegen van waarde", voegt Antonio di Marzo toe, hoofd van de afdeling Producten bij B3i.



John Carolin, CEO van B3i, merkt op: “Eurapco heeft een grote interesse laten zien in het begrijpen hoe het DLT kan gebruiken om zijn leden beter van dienst te zijn. Dit is de eerste maatwerktoepassing die is gebouwd op het Fluidity-platform van B3i, en wij zijn blij te zien dat dit de tijd die nodig was voor de ontwikkeling van de toepassing significant heeft gereduceerd, en ook de kosten en de complexiteit, waardoor wij hetzelfde kunnen leveren aan andere B3i-partners en externe ontwikkelaars van toepassingen. Wij zien ernaar uit om de functionaliteit van Unity verder uit te breiden.”



“Leidinggeven aan de werkstroom Eurapco Blockchain is een groot plezier. Wij konden dit resultaat niet bereiken zonder de continue ondersteuning vanuit de directie van Eurapco, van Wilma de Bruijn, B3i en vele andere collega's, die ik hierbij hartelijk wil danken voor hun toewijding. We kijken al uit naar het uitbreiden van Unity in nieuwe bedrijfslijnen, smart contracten, aanvullende verzekeraars en nog veel meer in 2021”, concludeert Ivan Lippa, senior programmamanager van Eurapco.



Op de foto: Algemeen manager van Eurapco, Wilma de Bruijn