Inge de Laat benoemd tot Managing Partner Rutgers & Posch

Het Amsterdamse advocatenkantoor Rutgers & Posch heeft Inge de Laat per 1 oktober 2018 benoemd tot Managing Partner. De Laat, die sinds 2015 als partner Arbeidsrecht aan het in 2013 opgerichte kantoor is verbonden, blijft tevens werkzaam als advocaat.



Inge de Laat (1977) volgt Gerard Endedijk op. Endedijk blijft als partner aan het mede door hem opgerichte kantoor verbonden en zal zich weer volledig gaan richten op zijn werk als advocaat. Inge de Laat: “Rutgers & Posch heeft vanaf de oprichting in 2013 een belangrijke plaats verworven als een eigentijds, eigenzinnig en ambitieus kantoor. Ik heb sinds 2015 mee mogen bouwen aan dit kantoor en ik ben enorm blij dat Gerard en de overige partners mij het vertrouwen geven om leiding te geven aan Rutgers & Posch.”



De Laat geeft als Managing Partner leiding aan 11 partners en circa 35 medewerkers. “Rutgers & Posch is vijf jaar geleden opgericht met de ambitie om als zelfstandig kantoor op een eigen, persoonlijke manier de best denkbare juridische dienstverlening te leveren. We zijn vanaf de start in 2013 enorm gegroeid en zien dat naast onze Nederlandse cliënten ook steeds meer buitenlandse partijen ons kantoor weten te vinden. Daar zijn we heel blij mee, maar ik realiseer me dat ik me in mijn nieuwe rol als Managing Partner naast de continue ontwikkeling van het kantoor ook moet inzetten om het speciale karakter van Rutgers & Posch te behouden.”



Inge de Laat publiceert en doceert geregeld en is redactielid van het tijdschrift ArbeidsRecht. Ze is onder meer lid van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Orde van Advocaten en Officer van hetDiscrimination and Equality Committeebij de International Bar Association. Daarnaast is De Laat bestuurslid van de Stichting Amsterdams Kleinkunstfestival.