Primera cadeaukaart winnaar Giftcard van het Jaar Verkiezing 2018!

De Primera cadeaukaart is door de Nederlandse consument verkozen tot dé favoriete cadeaukaart tijdens de Giftcard van het Jaar verkiezing 2018. Ook in de categorie Supermarkten & Gemakswinkels ging de winkelketen met de titel naar huis.



Tijdens het drukbezochte gala van Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) in de Orangerie in Den Bosch zijn donderdagavond 29 november 2018 de prijswinnaars in de verschillende categorieën van de Giftcard van het Jaar Verkiezing 2018 bekend gemaakt. De Primera cadeaukaart werd met een grote meerderheid door de consument gekozen tot dé Giftcard van het Jaar 2018. De reden hiervoor? “De Primera cadeaukaart is onbeperkt geldig en in delen te besteden bij meer dan 500 Primera winkels en online op Primera.nl. De Primera cadeaukaart kan ook ingewisseld worden voor één van de andere 100 cadeaukaarten die wij verkopen, waardoor deze vaak wordt gegeven als eindejaarsgeschenk.”, aldus Mikel van Soest, Assortimentsmanager Primera.



De Giftcard van het Jaar verkiezing is een nationale verkiezing, waarbij consumenten via Giftcardvanhetjaar.nl een stem uitbrengen op hun favoriete cadeaukaart. Er kon gestemd worden op ruim 100 verschillende deelnemende cadeaukaarten in de periode van 24 oktober 2018 tot en met 21 november 2018, in 12 verschillende categorieën én op de overall winnaar. In totaal telde de verkiezing maar liefst 78.000 stemmen, een nieuw record.