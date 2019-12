Scheveningen: IJssculpturen, optredens, kerstconcerten, wintervuurwerk

Opening IJssculpturen, live optredens op het Circusplein, kerstconcerten en Wintervuurwerkshows



Zaterdag 7 december opent Cool Event naast De Pier de deuren van de ijssculpturen expositie. Tot en met 12 januari zijn de in kleur verlichte ijsbeelden te zien in de tot -15°C gekoelde 500m2 tent. Het thema dit jaar is “Frozen Magic”. Meer dan 22 kunstwerken, verdeeld over 12 scènes, nemen de bezoeker mee naar een winter wonderland wereld. Tijdens het openingsweekend, aanstaande zaterdag en zondag van 13:00 uur tot 16:00 uur, treden Anna, Elsa en Olaf, bekend van de Disney Frozen films, op en kunnen kinderen met deze tekenfilmsterren op de foto. Tot de kerstvakantie zijn de ijsbeelden dagelijks van 10:00 uur tot 19:00 uur te zien. In de kerstvakantie van 10:00 uur tot 20:00 uur.



Have a Royal Winter in Den Haag



In december staat Den Haag geheel in het teken van Have a Royal Winter. In het laatste jaargetijde wordt de stad omgetoverd tot hét winterse hart van Nederland. Deze knusse dagen worden onder andere gevierd op het Circusplein in Scheveningen, waar de Have a Royal Winter Village te vinden is. Op zaterdag 14 en zondag 15 december maak je kennis met talentvolle artiesten uit onze eigen stad. Het podium is overdekt. Geniet van de verschillende acts en ontdek de talenten die Den Haag te bieden heeft. Laat je verrassen door harmonieuze koren, hilarische comedians, hartverwarmende jazz optredens en swing mee met de meest winterse kerstbeats. Uiteraard kan er tijdens de acts genoten worden van warme traktaties uit verrukkelijke Haagse keukens.



De Have a Royal Winter Village is gratis te bezoeken op het Circusplein in Scheveningen op zaterdag 14 december van 16:45 uur – 19:45 uur en zondag 15 december van 13:00 uur – 17:00 uur.



Nog meer winters vertier



Het Have a Royal Winter-programma in Scheveningen biedt naast de gelijknamige Village, de ijssculpturen en de schaatsbaan nog veel meer deze feestmaand. Op 14 december rijden er verlichte koetsen tussen het Circusplein, Zwolsestraat, Stevinstraat en Circusplein. Op de 14de vindt ook de Scheveningen Light Walk plaats. Kerstconcerten zijn er in het Kurhaus van bariton Sef Thissen op 6, 7 en 8 december en van de dames van O’G3NE van 18 tot en met 26 december. Het jaarlijkse Wintervuurwerk, afgestoken ter hoogte van het Kurhaus, zorgt in december elke zondagavond voor spectaculaire vuurwerkshows in deze donkere dagen. Het Kurhaus viert Oud en Nieuw rondom het thema ‘The Roaring Twenties’. Op De Pier organiseert ‘de Borrel’ een feestvond met een divers muzikaal programma, inclusief een karaoke bar, oliebollen en bubbels. En natuurlijk wordt het nieuwe jaar goed ingeluid met de traditionele Nieuwjaarsduik.



Maar dit is niet alles. In de binnenstad is ook van alles te beleven. Het hele Have a Royal Winter-programma is te bekijken op www.denhaag.com/winter.



