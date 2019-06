Tinderen voor nieuwe spullen

Tinder, maar dan voor iedereen die nog dat éne product mist in zijn leven. Gerben Bonder en Henk-Jan Moed uit Groningen ontwikkelden Swipe & Trade: een app die koper en verkoper van tweedehands artikelen ‘matcht’. En dat namen ze vrij letterlijk.



Marktplaats-achtige apps kunnen wel wat gebruiksvriendelijker, was de mening van de twee 22-jarige mannen. “Iedereen kan op een advertentie reageren, en als verkoper word je geacht overal op te reageren. Ook op de onzinbiedingen”, vertelt Bonder. Bij Swipe & Trade krijg je, net als bij Tinder, pas contact met elkaar als je tot een deal bent gekomen. Of anders gezegd: bent gematcht.



Zoektermen of vrij swipen

Hoe dat precies werkt? Wie een product in de aanbieding heeft, kan het op de app zetten via de telefoon met een minimumbedrag. De potentiële koper swipet langs de beschikbare producten binnen een straal van zijn huidige locatie. Dat hoeft niet per se via een zoekterm, je kunt ook op alles swipen. Is er interesse, dan kan de koper een bod doen. Pas als dat bod het minimumbedrag overschrijdt, is er een match en kunnen koper en verkoper met elkaar in contact komen. Je kunt daardoor alleen onderhandelen als je als potentiële koper de minimumprijs biedt.



Een andere reden om de app te ontwikkelen, waren de kosten voor het adverteren. Marktplaats rekent bijvoorbeeld een bedrag voor het adverteren als je na een bepaalde tijd nog niet tot een deal bent gekomen. Bonder: “We waren de hoge kosten van sites zoals Marktplaat zat.” Daarom doen de mannen dat bij Swipe & Trade anders. Je kunt een advertentie zo lang laten staan als je wil.



Landelijke markt

Voor de opzet hebben de mannen zich dus erg laten inspireren door de datingapp Tinder, waarbij de gebruiker potentiële date-kandidaten kan ‘swipen’. Niet gek dus, dat Swipe & Trade in goede aarde valt bij Groningse studenten. Vanwege de grote animo gaat de app nu de landelijke markt op. En met ruim 2.000 downloads gaat het rap. Initiatiefnemers Bonder en Moed steken hun amibitie niet onder stoelen of banken: de Nederlandse Swipe & Trade en moet een alternatief gaan worden voor sites als Marktplaats en Catawiki.



Swipe & Trade is vanaf nu gratis te downloaden in de Appstore en Google Playstore. Bezoek https://www.swipentrade.com/ voor meer informatie en downloadlinks.



Video app: