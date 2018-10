Gulf Gas and Power NL en Shell Energy sluiten strategisch partnership

Gulf Gas and Power Nederland maakt vandaag bekend een meerjarige strategische samenwerking te zijn aangegaan met Shell Energy Europe Ltd. Hiervoor heeft het energiebedrijf een exclusieve langetermijnovereenkomst getekend voor elektriciteit, gas en energietransitiegerelateerde oplossingen met Shell Energy Europe Ltd. ("SEEL"). Door dit strategische partnership verzekert Gulf Gas and Power zich van concurrerende tarieven voor haar zakelijke klanten. Inclusief ondersteuning op het gebied van werkkapitaal.



Michel Koornstra, Managing Director/Founding Partner bij Gulf Gas and Power Nederland: "Dit is een significante stap voor ons. De overeenkomst met Shell Energy Europe biedt ons de ideale strategische partner voor de ondersteuning van onze snelle groei middels directe toegang tot de groothandelsmarkt voor energie. Door gebruikmaking van de schaal van Shell en directe toegang tot de markt, kunnen wij klanten - vanaf de eerste dag - stabiliteit en een scherpe prijs bieden.”



Michael Siddique, Head of Structured Energy Origination bij Shell Energy Europe Ltd.: “Bij Gulf Gas and Power draait alles om de zakelijke klant, aangevuurd door de intrinsieke ambitie om de manier te transformeren waarop bedrijven in Nederland gas en elektriciteit kopen. We kijken ernaar uit om onze relatie met Gulf Gas and Power in Nederland te intensiveren en verder uit te bouwen.”



OVER GULF GAS EN POWER



Gulf Gas and Power levert gas, elektriciteit en kennis over de markt aan kleine en (middel)grote bedrijven in heel Nederland. Simpel, snel en efficiënt via een digitaal platform met vaste en flexibele producten en klikproducten. Volledig afgestemd op de wensen, processen en ambities van ondernemers tegen een scherpe prijs. Het in Den Bosch gevestigde energiebedrijf is in 2017 opgericht door Michel Koornstra, Edwin Hendrikse en Robin van Klaveren.



OVER SHELL ENERGY EUROPE LTD.



Shell Energy Europe Ltd. is een van de grootste energieleveranciers en een toonaangevende marktstrateeg en handelaar van energieproducten; gas, elektriciteit en energietransitiegerelateerde oplossingen inbegrepen. Het hoofd handelskantoor van Shell bevindt zich in Londen.