Solarwatt ontwikkelt zonnepaneel voor ‘Nederlandse klimaat’

Solarwatt heeft een zonnepaneel ontwikkeld dat beter functioneert bij weinig licht. Zo haalt het zonnepaneel ook op een bewolkte dag voldoende zonne-energie binnen. Dit maakt het paneel zeer geschikt voor het Nederlandse klimaat. Solarwatt is een van de Duitse pioniers in zonne-energie en ontwikkelt panelen die het mogelijk maken zonne-energie in elektriciteit om te zetten.



Een zonnepaneel dat ook goed functioneert bij bewolking, is gebouwd met PERC-cellen. Die zorgen voor een betere doorstroming van energie waardoor er minder verloren gaat. Dat doen ze door elektronen de weg te wijzen. Vergelijk het maar met snelwegen vol invoegstroken en doorgetrokken strepen. Door auto’s met dezelfde richting in dezelfde baan te houden, stroomt alles de goede kant op. De PERC-zonnecellen hebben niet-geleidende lijntjes aan de achterzijde met hetzelfde effect als zo’n doorgetrokken streep. De achterkant is trouwens ook gemaakt van glas, in plaats van het gebruikelijk kunststof. Dit beschermt de panelen tegen schadelijke invloeden van vocht en zuurstof.



Heerlijk, die bewolking



Een flinke portie bewolking is Nederlanders niet vreemd. Wolken werken als een natuurlijk filter van zonlicht. Kleuren met een korte golflengte worden tegengehouden en relatief veel kleuren met een langere golflengte mogen door. Rood is daar een voorbeeld van. Deze kleuren worden onderin de zonnecel opgevangen, En dat is nu juist het gebied waar PERC-zonnecellen het meeste rendement behalen.



Koele cellen, hoger rendement



Met de PERC-technologie loopt de opbrengst van zonnepanelen dus op met de Nederlandse lichtinval. Goed nieuws, want hoe meer energie er uit zonlicht wordt gehaald, hoe beter. Voor mens, portemonnee en milieu. En om het nog zonniger te maken; er is een tweede voordeel. Over het algemeen gaan de prestaties van een zonnecel omlaag naarmate de cel warmer wordt, de energie wordt dan weer omgezet in warmte. Bij glas-glas panelen is dat een ander verhaal. Die houden de zonnecellen koeler en daarmee het rendement hoger.